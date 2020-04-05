Ляшко об отсутствии коронавируса в Николаевской области: "Это трудно объяснить"

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге не смог найти объяснение тому, что в Николаевской области до сих пор нет коронавируса, в то время как во всех других областях подтверждены случаи COVID-19.

Он отметил, что, несмотря на отсутствие в этой области вируса, карантинные меры там введены наравне с другими регионами.

"Это трудно объяснить, но это приятный момент, поскольку тестирование на коронавирусную болезнь происходит, подозрения на коронавирус в Николаевской области есть, но подтвержденных случаев на сегодняшний день нет. Мы будем только рады, если хоть в одной области не будет зарегистрировано случаев, а в остальных областях рост случаев не будет происходить. Это будет говорить о том, что введение мер, которые внедряются на территории Украины, имеет позитивный эффект. В то же время это не должно вводить в заблуждение чувство безопасности. Без разницы, есть ли на территории области зарегистрированные случаи коронавируса, или нет – карантин сегодня введен для территории всей страны", – сказал Ляшко. В тренде В Украине снова выросло количество зараженных коронавирусом

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 5 апреля в Украине лабораторно подтверждены 1251 случай коронавируса, 32 закончились летальным исходом. Растет и количество выздоровевших – их уже 25. В Минздраве отмечали, что большинство умерших от коронавируса украинцев были старше 50 лет. Отмечается, что большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирения. Смотрите подробней карту заболевших по регионам.

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