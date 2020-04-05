Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Последние новости Украины

Ляшко об отсутствии коронавируса в Николаевской области: "Это трудно объяснить"

5 апреля, 11:15

Сергей Мартынец

Николаевская область - единственная в Украине, где нет вируса

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге не смог найти объяснение тому, что в Николаевской области до сих пор нет коронавируса, в то время как во всех других областях подтверждены случаи COVID-19.

Он отметил, что, несмотря на отсутствие в этой области вируса, карантинные меры там введены наравне с другими регионами.

"Это трудно объяснить, но это приятный момент, поскольку тестирование на коронавирусную болезнь происходит, подозрения на коронавирус в Николаевской области есть, но подтвержденных случаев на сегодняшний день нет. Мы будем только рады, если хоть в одной области не будет зарегистрировано случаев, а в остальных областях рост случаев не будет происходить. Это будет говорить о том, что введение мер, которые внедряются на территории Украины, имеет позитивный эффект. В то же время это не должно вводить в заблуждение чувство безопасности. Без разницы, есть ли на территории области зарегистрированные случаи коронавируса, или нет – карантин сегодня введен для территории всей страны", – сказал Ляшко.

В тренде
В Украине снова выросло количество зараженных коронавирусом

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 5 апреля в Украине лабораторно подтверждены 1251 случай коронавируса, 32 закончились летальным исходом. Растет и количество выздоровевших – их уже 25. В Минздраве отмечали, что большинство умерших от коронавируса украинцев были старше 50 лет. Отмечается, что большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирения. Смотрите подробней карту заболевших по регионам.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

николаевская область коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 5 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 5 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 5 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 5 апреля и все подробности из регионовУкраина
Нардеп выздоровел после заражения коронавирусом: чем лечили
Нардеп выздоровел после заражения коронавирусом: чем лечилиПолитика
Кличко: В столице могут запретить движение автомобилей
Кличко: В столице могут запретить движение автомобилейВласть
Мы пожинаем плоды
Мы пожинаем плоды "издевательства" над украинской медициной – ЗеленскийПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...