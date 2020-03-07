"Это ужасно": Зеленский признался, что ему некомфортно в кабинете президента

Президент рассказал, почему не съехал с Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему неловко находится в кабинете президента. Об этом пишет The Guardian.

В интервью отмечают, что Зеленский пообещал избирателям, что будет не типичным политиком. В то же время до сих пор его кабинет отделан позолоченными лепными потолками, люстрами и рельефными занавесками, которые каскадом опускаются на длинные окна.

Однако после приветствия с журналистами президент сказал, что ему неловко здесь находится.

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"Я даже не могу сидеть там, это ужасно", – сказал он и указал на деревянный стол с малахитовыми украшениями и множеством телефонов.

"Предыдущие жители чувствовали себя как дома в этом окружении, я думаю", – добавил президент.

Также в начале своего президентства Зеленский пообещал, что переместит президентскую канцелярию, но теперь он решил, что стоимость для налогоплательщика будет слишком высокой.

"И я не могу сделать ремонт, потому что это историческое здание, поэтому оно будет незаконным", – подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский показал журналистам свой рабочий кабинет. Там есть и президентская парикмахерская. В комнате, которую он охарактеризовал как "прикол", можно даже принять душ.

Кроме того, ранее глава государства показал, куда собирался переезжать из АП.

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