Это уже не главная угроза: Хомчак оценил вероятность большой войны с Россией

Перед Украиной стоит много угроз, но не все они в военной сфере, пояснил генерал

Фото: mil.gov.ua

Россия может начать полномасштабную войну против Украины, но эта угроза не рассматривается Генеральным штабом украинской армии как основная – больше как крайний вариант для россиян.

Об этом рассказал в интервью "Укринформу" начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Он отметил, что перед Украиной стоит много угроз, но не все они в военной сфере.

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"Угрозы остаются все те, что были раньше. Наш восточный сосед не отказался от того, что Украина должна быть сферой его влияния. В дискуссиях, которые ведутся на различных телевизионных шоу, наше общество почему-то хватается за худший вариант, что Россия может осуществить широкую агрессию, и начинают думать, что все – завтра уже начнется эта агрессия. По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует Генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России – не среди первых угроз, но есть в перечне "крайних" вариантов, хотя и наиболее отдаленных", – сказал Хомчак.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно заместитель министра обороны Алина Фролова объясняла, что РФ не ограничивается войной на Донбассе – в гибридной войне против Украины агрессор применяет не только солдат и танки. По ее словам, Россияне в большей степени используют информационное пространство – основные агрессивные действия ведутся в интернете и через СМИ.

В свою очередь директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечал, что российская агрессия против Украины ставит нашу страну перед новыми вызовами. Он считает, что Украине нужно изменить подход к войне, и назвал три главных направления.

Напомним, в конце октября президент Владимир Зеленский выступал в Мариуполе и называл три важных этапа, как вернуть мир на Донбасс. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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