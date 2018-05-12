"Это выглядит очень странно": Геращенко сделала заявление по Рубану

По словам вице-спикера, боевики просят за него не так много

Боевики включили руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов в столице, в списки обмена. Такую информацию подтвердила представитель гуманитарной группы ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Ирина Геращенко, об этом она написала на своей странице в социальной сети.

"Это правда. Несколько недель назад боевики включили в свои "хотелки" и такое ... Боевики требуют отдать им русских, воевавших на Донбассе, "беркутовцев", которые не имеют никакого отношения к Донбассу; террористов отовсюду; людей, их публично везде нахваливали. Мол, Владимир (Владимир Рубан) попросил боевиков его освободить и они требуют от "хунты" отдать "офицера" ... ", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Она добавила: "Все это выглядит очень странно и усложняет и без того непростые переговоры об освобождении наших ребят".

При этом, по словам вице-спикера ВР, за Рубана боевики дают за него не так много.

"Тем, кто пишет, что, мол, за этого человека можно многих забрать, нужно заметить: боевики оценивают его не так ценно, и готовы забрать разве что в формате "один на один", что недопустимо", – отметила Геращенко.

Напомним, Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения с большой партией оружия. Позже его обвинили в подготовке терактов в центре Киева и планировании госпереворота. 9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога, а 4 мая его арест был продлен еще на два месяца, до 2 июля.

Одним из фигурантов "дела Рубана" является народный депутат Надежда Савченко, которая также была арестована после того, как согласие на это дали депутаты парламента.

Стоит напомнить также, что Генеральная прокуратура выложила видео, на котором зафиксировано, как народный депутат Надежда Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан планировали теракты в Киеве, их личные переговоры и попытка задействовать в этом офицеров ВСУ. Эти доказательства были опубликованы генпрокурором на заседании парламента.