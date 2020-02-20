Эвакуация из Китая: как проходил карантин в разных странах

Во Франции карантин проходил на шикарной азе отдыха, а австралийцев держали на отдельном острове

Военные базы, санатории и даже острова. Карантинные зоны для своих граждан, эвакуированных из Уханя, создали уже более двух десятков стран. В ближайшие дни туда завезут новых жильцов с лайнера Diamond Princess. А тех, кто находился в изоляции с начала февраля и не подхватил коронавирус, уже отпустили домой. В каких условиях пересиживали карантин жители разных стран?

На твердую землю впервые с начала февраля вышли пассажиры лайнера Diamond Princess, застрявшего на карантине в Японии. Вчера борт покинули 500 пассажиров. Первыми отпустили пожилых. Они уже едут домой. И не только те, у кого нет симптомов болезни. Однако, на родине их ждет еще один карантин.

Также вчера в Израиле тамошний премьер Биньямин Нетаньяху инспектировал изолятор, где будут содержать пассажиров Diamond Princess. Он располагается на территории медицинского центра Шиба, неподалеку Тель-Авива. Для каждого гостя, а их будет 12, отдельная палата с кроватью, креслом и холодильником.

Арнон Афек, исполнительный директор центра Шиба:

"Здесь, в тихой и изолированной местности, мы будем наблюдать за ними, используя все современные израильские технологии".

У одних карантин только начинается, а у других – уже завершился. Домой уже отпустили более 200 австралийцев, которые были в изоляции на острове Рождества. Это территория Австралии. Но в двух тысячах километров от материка.

"Мне не нравится то, что со мной произошло. Но это новый опыт должен его принимать. Персонал на острове Рождества был с нами очень приветливым", – рассказала Хайди Сан, которая вышла из карантина.

Во Франции карантин уже прошел для 400 людей. Одни были изолированы в общежитиях. Другие на базе отдыха под Марселем. Летом комплекс принимает гостей, а зимой – пустует. Поэтому эвакуированных из Китая заселили именно туда.

В Германии карантин уже завершился для ста человек. Они жили на военной базе в городе Гермершейм.

Военные базы принимали эвакуированных из Уханя и в США. Из двух баз в Калифорнии уже вывезли сто шестьдесят человек. Утыерждают, что карантин показался больше похожим на отпуск:

"Хороший отель, трехразовое питание. Все, что мы делали, мерили температуру дважды в день. В общем, хорошо отдохнули".

Завершение отдыха в карантине американцы отпраздновали коллективным фото. На снимке, как выпускники шляпы, подбрасывают в воздух одноразовые маски.

Напомним, самолет с эвакуированными из Китая украинцами уже прибыл в "Борисполь". На борту авиалайнера находятся более семи десятков украинцев и иностранцев. Кроме того, на борту воздушного судна также находятся 28 иностранцев — граждан Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран – вывезенных из китайской провинции Хубэй.

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