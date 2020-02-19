Эвакуация украинцев из Китая: кого именно заберет самолет

Впервые об эвакуации украинцев из Уханя заговорили в начале февраля. С тех пор формировались списки и согласовывались формальности. По разным причинам рейс неоднократно откладывали. Украинцы фактически "сидят на чемоданах" уже более двух недель. Кто именно готовится к эвакуации и как своих граждан вывозят другие государства?

"Так выглядит разрешение на то, чтоб я вышла. Здесь пишется адрес, и, когда возвращаешься, нужно его вернуть", – украинка Анастасия Зинченко демонстрирует разрешение на передвижение по Уханю.

В город можно выходить только дважды в неделю. Сегодня ездила за клеткой так, как, несмотря на запрет, все же надеялась забрать в Украину любимую собачку. Но оказалось ее все же придется оставить в Китае. Девушка приехала с собакой в Ухань в конце декабря, по модельному контракту. Несколько дней назад в эксклюзивном интервью нашему новостям "Сегодня" заявила, что без любимца в Украину не полетит. Подтверждает это и сегодня:

"Я без собаки своей не буду эвакуирована. Либо с ней, либо я остаюсь здесь ждать, пока закончится карантин".

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Рейса из Украины с нетерпением ждет певица Екатерина Бондарева. В Ухане работает уже 4 года.

"Мы согласны пройти все меры безопасности, чтобы не привезти этот вирус в Украину. Об эвакуации просят совсем здоровые люди, некоторые из них уже прошел этот тест в Китае. И они абсолютно здоровы", – говорит она. В тренде Весна близко: чего ждать от погоды в Украине 19 февраля (карта)

Среди тех, кто мечтает вернуться домой, и танцевальный коллектив из Днепропетровской области. Восемнадцать украинцев работали в Китае по контракту. Теперь уже почти месяц сидят в общежитиях без работы. Некоторые страны, в частности США, Франция, Германия и Австралия, вывезли своих граждан еще в начале февраля. Поэтому они уже вышли из карантина.

А накануне еще одну группу американцев эвакуированы из Японии. Два чартерных рейса забрали пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

Подробнее об этом читайте в спецтеме "Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения "на сайте "Сегодня".

Тем временем, в селах Конопковка и Микулинцы Тернопольской области местные жители вышли на протесты против возможного размещения в санатории "Медоборы" эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая украинцев.

Как заявил ранее директор санатория "Медоборы" Василий Мартынюк,украинцев, эвакуированных из очага коронавируса в Китае, могут разместить в Тернопольской области. По его словам, учреждение находится в списке возможных мест приема. Однако, по словам Мартынюка, без согласия местных жителей и сотрудников он не даст согласия на приезд эвакуированных.

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