Эвакуированных из Китая украинцев будут охранять лучше, чем в тюрьме

Всех, кто решился покинуть Китай, ждет 14 дней карантина на оцепленной территории

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Китай отправился спецборт, предназначенный для эвакуации украинских граждан из карантинной провинции Хубэй.

Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, отметив, что вместе с украинцами смогут эвакуироваться и обратившиеся за помощью иностранцы.

В частности, на украинском самолете вылетят граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран. Ранее сообщалось, что в целом будет вывезено 49 украинцев и 25 иностранцев.

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Чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19 и убедиться, что на борту не будет инфицированных, в Украине создали оперативный штаб по предупреждению занесения и распространения заболевания.

По прилете всех эвакуированных, как уже сообщалось, ждет 14 дней карантина.

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"Помещения с эвакуированными будут усилены – будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. В охране этой территории ежедневно будут задействованы 47 сотрудников – 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будут функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД", – отметили в министерстве.

Также отмечается, что для перевозки эвакуированных подготовили 7 автобусов ГСЧС, а в операции будут принимать участие 33 спасателя.

Кроме того, во всех областях Украины в усиленном режиме находятся подразделения радиационной и химической защиты.

Как уже сообщалось, официально подтверждено только два случая заражения украинцев: это два человека из экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Сейчас они в медицинских учреждениях Японии. Их состояние улучшается, сообщают дипломаты. И уже на этой неделе их могут выписать, если анализы обоих пациентов подтвердят выздоровление.

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