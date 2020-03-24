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Эвакуация украинцев из России: стали известны подробности

24 марта, 19:46

Станислав Кожемякин

Граждане страны смогут вернуться на спецпоезде РЖД 29 марта

"Российские железные дороги" назначили специальный поезд, который должен эвакуировать российский граждан из Украины в РФ и доставить украинцев, которые захотят вернуться на родину.

Как сообщили в пресс-службе компании, специальный поезд №906/905 отправится по маршруту Киев – Москва – Киев.

"Для организации перевозки граждан Российской Федерации с территории Украины и граждан Украины с территории Российской Федерации согласовано назначение специального поезда №906/905 по маршруту Киев – Москва – Киев", – заявили в РЖД.

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Поезд будет состоять из 18 вагонов, которые способны вместить порядка 800 человек.

Из Киева в Москву он отправится 27 марта, а обратно тронется на следующий день. В украинскую столицу состав будет двигаться без остановок для посадки/высадки пассажиров и прибудет 29 марта.

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Напомним, что по последней информации в Украине зарегистрировано 97 случаев инфицирования COVID-19, при этом один человек выздоровел, а для троих инфекция стала смертельной.

В то же время, в стране-агрессоре ситуация с эпидемией куда плачевнее. Состоянием на 24 марта в РФ насчитывается 495 пациентов с коронавирусной инфекцией, одна женщина при этом умерла, а 22 человека выздоровело.

Больше половины всех заболевших – 290 – обнаружили в Москве. При этом в Киеве на сегодняшний день обнаружено ровно в десять раз меньше заразившихся.

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Источник: ТАСС

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