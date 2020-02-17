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Эвакуация украинцев из Уханя: в Минздраве рассказали, кого заберут на самолет

17 февраля, 16:38

Эвакуируемые вместе с украинцами иностранные граждане будут находиться на обсервации в Украине

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Лица с симптомами коронавируса не будут допущены на борт самолета, эвакуирующего граждан Украины из эпицентра распространения коронавируса – китайского города Уханя. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Паниковать не нужно, мы привозим в Украину здоровых людей", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

Он отметил, что самолет за украинскими гражданами вылетит во вторник, 18 февраля, в Украине его возвращения ожидают 20 февраля.

По словам чиновника, эвакуируемые вместе с 49 украинцами из Уханя 25 иностранных граждан будут на протяжении 14 дней находиться на обсервации в Украине.

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"В настоящее время речь идет о 49 гражданах Украины и 25 гражданах из разных стран", – сказал он.

"Пока не могу сказать, где они будут находиться. Место определено, но я пока не могу этого сказать", – добавил Ляшко.

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Отметим, до настоящего времени в Украине не было зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса.

Тем временем, эвакуация украинцев из Китая посеяла панику в поселке Шкло, на Львовщине. Как рассказали новостям "Сегодня" жители села, накануне в местный санаторий наведалась комиссия из Киева. Чтобы проверить, можно ли там организовать карантин для пассажиров борту из провинции Хубэй, где свирепствует коронавирус. Официального подтверждения, что повезут людей именно в Шкло, пока нет.

Ранее мы писали, что число жертв нового коронавируса в Китае составило почти 1800 человек, выздоровели более 10,8 тыс., число зараженных с момента вспышки пневмонии достигло 72 тыс.

Тем временем в Японии провели клинические испытания препаратов от СПИДа для лечения пациентов с коронавирусом. Речь идет о лекарстве американского производства, и известно, что он уже было успешно протестировано на одном из пациентов с коронавирусом. После его применения состояние инфицированного пациента улучшилось.

Последние новости о том, как борется мир с коронавирусом – в нашем материале "Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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эвакуация Минздрав Украина коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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