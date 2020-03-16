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Эвакуированных из Италии украинцев проверили на коронавирус: что показали тесты

16 марта, 03:11

Елена Вус

Все тесты показали отрицательный результат

Экспресс-тест не выявил коронавирусной инфекции ни у кого из 123 человек, находившихся на борту самолета, который прибыл в аэропорт "Борисполь" из Италии.

"В аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19 123 лицам, эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не выявлено", - говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

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В сообщении подчеркивается, что непосредственно во время посадки на борт украинские медики замеряли эвакуированным температуру тела. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор. А после прибытия самолета в аэропорт "Борисполь" врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19.

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Кроме того, Все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию на время возможного инкубационного периода.

Напомним, в воскресенье вечером, 15 марта, в Международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с 123 украинцами на борту, которые ранее не смогли вернуться в Украину из Италии из-за закрытия границ в связи с карантином. Спецрейсом в Киев вернулись пассажиры двух автобусов, которые ранее застряли на итальянско-словенской границе, а также те, кто изъявил желание уехать из Италии.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Италия тесты коронавирус эвакуация украинцев COVID-19

Источник: Сегодня

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