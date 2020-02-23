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Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать еду: названа причина

23 февраля, 18:24

МОЗ будет кормить помещенных на карантин в Новых Санжарах только с собственной кухни

Украинцам, сочувствующим людям, которых эвакуировали из Китая в поселок Новые Санжары в Полтавской области, запретили передавать им продукты питания, сообщает "Укринформ".

Об этом рассказал 23 февраля заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Нашим решение мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Потому что у нас обсервация острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации диарейных заболеваний", – сказал Ляшко после того, как у иностранки в обсервации обострилась болезни желудочно-кишечного тракта.

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По его словам, в санатории запустили пищеблок и еду для всех постояльцев, которых поместили на карантин, готовят на месте.

Заместитель министра внутренних дел Украины Иван Варченко добавил, что в обсервации передают только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.

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Напомним, что вместе с украинцами и иностранцами на 14-дневную обсервацию помещен и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов.

На борту самолета из Уханя он был единственным представителем от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Подробнее о реакции жителей Новых Санжар на вынужденное соседство с эвакуированными из Китая читайте в материале "Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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