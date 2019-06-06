Евгений Имас: "Быть в тренде – это идти в ногу со временем, быть современным руководителем, двигаться вперед"

Ректор Национального университета физического воспитания и спорта Украины рассказал о достижениях и планах известного вуза

Недавно закончился второй Всеукраинский турнир студенческой лиги по киберспорту "University Master Cup 2019" с общим призовым фондом более 150 000 гривен. Он сплотил вокруг себя тысячи участников и десятки тысяч зрителей.

Уже несколько лет флагманом не только спорта, но и киберспорта в Украине является Национальный университет физического воспитания и спорта. О его достижениях и планах рассказал ректор, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины Евгений Имас.

Быть в тренде – это девиз современного и прогрессивного человека. Как я понимаю, вы не исключение из этого правила, ведь будучи профессором, доктором экономических наук и ректором университета, вы участвуете в студенческих флешмобах и спортивных марафонах, а также являетесь экспертом в области киберспорта. Как вам это удается?

Нет никакого секрета. Я – тот человек, который любит свое дело и предан ему. Конфуций в свое время справедливо заметил: "Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни". Моя работа – это моя жизнь! Быть в тренде – это идти в ногу со временем, быть современным руководителем, двигаться вперед. Что для этого нужно? Лично для меня – это быть ответственным. Ответственным за университет. Ответственным за студентов. Ответственным за дело, которому посвятил свою жизнь. А еще быть в тренде – это прислушиваться к молодежи и быть вместе со студентами. Потому что, когда ты видишь рядом с собой молодых, успешных, энергичных, заряженных на позитив людей, ты понимаешь, что можешь сделать гораздо больше вместе с ними.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины – признанный флагман в подготовке кадров, развитии спортивной науки и приумножении спортивной славы. Через год будем отмечать 90-летие этого прославленного вуза. Какие достижения коллектива и каковы его перспективы?

Назову лишь основные достижения последних семи лет.

Прежде всего это – рост популярности университета среди абитуриентов. Мы предоставляем широкий спектр качественных образовательных услуг, ведем результативную научную деятельность. Замечу, что это отмечено и на государственном уровне – коллектив награжден Почетной грамотой Верховной Рады Украины; девятнадцать сотрудников – орденами, медалями и почетными званиями.

Также мы открыты миру – благодаря международной академической мобильности для преподавателей и студентов. Университет получил гранты ЮНЕСКО, Европейского Союза, НАТО, правительств Японии и Чехии, что также подтверждает наш уровень, возможности и потенциал.

Стоит отметить и стабильность материально-технического обеспечения, и рост финансирования университета, что позволило, в частности, повысить в 2,3 раза заработную плату. В дальнейшем мы будем стараться держать конкурентную зарплату, которая опережает темпы инфляции.

В целом наша задача – повышать мотивацию: студентов – к образовательной деятельности, преподавателей – к научной.

Стратегическим планом развития университета, определяющим приоритет на последующие пять лет, например, предполагается внедрить премирование за публикации в наукометрических базах Scopus, Web of Science, а также за защиту диссертационных работ без отрыва от основной деятельности. Кроме того готовим положение о порядке предоставления творческих отпусков научно-педагогическим работникам для завершения диссертационных работ. Вообще мы стараемся освободить преподавателей от "ненаучной", бюрократической работы, уменьшая перечень обязательных "бумаг" для осуществления образовательного процесса; планируем завершить переход на электронную систему планирования работы преподавателей и их отчетности.

И конечно же мы углубляем сотрудничество с органами студенческого самоуправления, в частности, в оценке содержания образовательно-профессиональных программ и качества их реализации. В планах – открыть во втором учебном корпусе Студенческий образовательный центр "EduSportHub"; организовать и провести на базе университета Форум FISU в 2022 году.

Одним словом, у нас много задач и мы вместе способны их реализовать, ведь "В единстве – наш успех".

Господин ректор, для качественного обучения и воспитания молодежи нужны квалифицированные, компетентные кадры, а как известно – кадры решают все. Как бы вы охарактеризовали кадровую политику в сфере физической культуры и спорта Украины и каковы ее перспективы?

Два месяца назад в Министерстве молодежи и спорта по нашей инициативе проведено заседание коллегии, посвященное собственно этой теме.

Прежде всего нужно определить, какое количество персонала задействовано и, главное, должно быть задействовано в отечественной сфере физической культуры и спорта. Сейчас в сфере физической культуры и спорта работают более 76000 специалистов. А для достижения средних показателей ЕС нам надо, чтобы здесь было занято более 140 000 специалистов (ежегодная естественная ротация кадров составит 4700 человек). А для этого необходимо создавать рабочие места и повышать популярность профессий тренера, фитнес-тренера, инструктора, судьи, спортсмена-профессионала, спортивного менеджера и тому подобное. Архиважным становится создание условий для появления новых вакансий в нашей сфере. Этого можно достичь, внедряя клубную систему в условиях децентрализации, предоставляя определенные преференции для субъектов оздоровительного фитнеса, развивая профессиональный спорт и применяя другие аналогичные меры.

Сегодня важно заботиться о повышении престижности профессий в нашей сфере. Нам надо поменять риторику о том, что необходимо специалистов спорта "приравнять" к педагогическим работникам. Наоборот, следует сделать так, чтобы педагоги стремились быть ближе к работникам сферы физической культуры и спорта – в условиях оплаты труда, социальных гарантиях и других преференциях. Ведь благодаря победам отечественных спортсменов звучит Гимн Украины во многих странах мира, благодаря труду наших специалистов повышается уровень здоровья и в целом качество жизни соотечественников.

Евгений Викторович, теперь хочу обратиться к вам как к президенту Спортивного студенческого союза Украины. Какие приоритеты в работе этой общественной организации? Особое внимание прошу сосредоточить на вопросах повышения уровня привлечения молодежи к активному образу жизни и развитию массового спорта.

Мы прилагаем значительные усилия для повышения социального статуса и авторитетности нашей организации в сферах высшего образования и физической культуры и спорта. Во всех областях уже созданы обособленные подразделения союза, которые возглавили ректоры ведущих вузов; приоритетом союза остается развитие и легализация его работы во всех регионах Украины, в каждом заведении высшего образования. Повышен престиж национальной Универсиады в Украине, в которой на всех этапах могут принять участие полтора миллиона студентов отечественных высших учебных заведений (организационный комитет по подготовке и проведению Универсиад Украины возглавляет вице-премьер-министр Украины по должности). Активизировано сотрудничество с Международной федерацией университетского спорта (FISU).

Бесспорно, что заботимся и о создании условий для развития массового спорта среди студенчества. При этом руководствуемся Национальной стратегией по оздоровительной двигательной активности в Украине на период до 2025 года "Двигательная активность – здоровый образ жизни – здоровая нация".

Многие исследования свидетельствуют, что в Украине только каждый четвертый студент регулярно занимается оздоровительной двигательной активностью, проходит спортивную подготовку. Отставание от мировых лидеров в три раза (!). С учетом международного опыта очевидна необходимость функционирования в учреждениях высшего образования двух автономных систем: отдельно – физического воспитания и отдельно – спорта; каждая из этих систем должна иметь свое организационное, кадровое, методическое, научное, финансовое и материально-техническое обеспечение.

Важную роль в повышении уровня оздоровительной двигательной активности студенческой молодежи играет организация и проведение массовых спортивных мероприятий по принципу, когда одновременно по всей стране проводится определенный вид активности.

Два последних года 20 сентября в Украине массово отмечают Международный день студенческого спорта. Во всех регионах на стадионах, в спортивных залах, на центральных площадях и в парковых зонах были проведены физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, показательные выступления спортсменов, спортивные викторины и другие мероприятия. А также проводятся Всеукраинские флешмобы. Так, в 2017 году это было сгибание и разгибание рук в упоре лежа; в 2018-м – подтягивание на перекладине. Растет популярность пробега "Студенческая миля" и других аналогичных мероприятий.

Украина является признанным лидером в международном спортивном движении среди студенчества. В летних Всемирных универсиадах наши студенты в неофициальном командном зачете – всегда в десятке лучших наций. Меньше месяца осталось до старта очередной ХХХ Всемирной летней Универсиады в итальянском Неаполе. Как вы считаете, удастся ли нам удержаться среди лидеров и что для этого делается?

Я в этом уверен, поскольку благодаря нашему сотрудничеству с Министерством образования и науки Украины, его комитетом по физическому воспитанию и спорту, Министерством молодежи и спорта Украины, с федерациями по видам спорта завершается работа по формированию состава нашей делегации для участия в нынешней Всемирной Универсиаде. Планируется, что в этих соревнованиях примет участие 262 студента в 13 видах спорта (всего в программе Универсиады 18 видов спорта).

Ожидается, что в ХХХ Всемирной летней Универсиаде будут соревноваться 7300 студентов из 127 стран мира. Убежден, что наши студенты и тренеры и организаторы сделают все возможное для достойной презентации Украины на этих престижных соревнованиях.

Евгений Викторович, во многом деятельность университета связана с обучением и воспитанием молодежи, можете сравнить ваши студенческие годы и современную молодежь. Глядя сквозь ваш жизненный опыт, по вашему мнению, каким должен быть сегодня студент, чтобы соответствовать требованиям общества?

Юноши и девушки всех времен имеют схожие радости и проблемы; они креативные и целеустремленные. Но не всегда понимают старшее поколение. Молодежь остается молодой – и ее жизнь должна быть максимально насыщенной и интересной.

Мы – университет для студентов. Будущее принадлежит молодым. Именно они способны генерировать прогрессивные идеи, инициативы и качественные преобразования в обществе. Твердо убежден, что опыт и профессионализм будущих специалистов сферы физической культуры и спорта определит новый путь к физическому совершенству и здоровью человека. Я хотел бы, чтобы годы, проведенные в стенах НУФВСУ, стали для студентов стартовой площадкой в ​​профессиональной карьере и общественной жизни. А мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы годы, проведенные в НУФВСУ, стали для них незабываемыми и яркими!

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