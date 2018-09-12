Евродепутат сравнила приговор Сущенко со сталинскими репрессиями

Сегодня, 14:29

Сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest Ребекка Хармс заявила, что Россия вернулась в сталинскую эпоху

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Отклонение апелляции украинского политзаключенного Романа Сущенко в Верховном суде РФ перекликается с приговорами, которые выносились в СССР в эпоху сталинизма, считает депутат Европарламента, сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest и фракции "Зеленые — Европейский свободный альянс" Ребекка Хармс.

"Москва сегодня. Как в сталинскую эпоху. Приговор украинскому журналисту Роману Сущенко", – написала евродепутат в своем Twitter, прикрепив хештег "Свободу Сущенко".

1536751487.2199

Напомним, что корреспондент агентства Укринформ Роман Сущенко был арестован в России 30 сентября 2016 года по обвинению в шпионаже в пользу Украины. 4 июня этого года российский суд признал его виновным и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.

Напомним, что адвокат журналиста подал апелляцию, но 12 сентября российский суд признал вынесенный украинскому журналисту Роману Сущенко приговор оправданным

Сразу после этого, как мы уже писали, Украина выразила свой протест на незаконное решение российского правосудия.

Стоит отметить, что самого политзаключенного вердикт Верховного суда РФ не удивил – накануне заседания Сущенко заявил, что готовится к этапированию.
Сущенко

Вы сейчас просматриваете новость "Евродепутат сравнила приговор Сущенко со сталинскими репрессиями". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Роман Сущенко. Фото: AFP

Денисову до конца недели к Сущенко не пустят - адвокат

22 Июня, 15:22

В Мосгорсуде демонстрируют явное нежелание выдавать разрешительные документы украинскому омбудсмену

Политика

Павел Климкин. Фото: AFP/ MICHAL CIZEK

Приговор Сущенко: Климкин предупредил о рисках посещения ЧМ по футболу в России

4 Июня, 18:46

Никто не ждал позитивного решение российского суда по украинскому журналисту Роману Сущенко, заявил министр
Загрузка...

Политика

Марк Фейгин. Фото: vnews.agency

Сущенко могут обменять на Вышинского - Фейгин

4 Июня, 16:41

Обмен Сущенко на Вышинского зависит от Москвы, а не от Киева, отметил адвокат

Украина

Роман Сущенко. Фото: ukrinform.ru

"Дело Сущенко" на финишной прямой: прокурор требует для украинского журналиста 14 лет колонии

28 Мая, 13:24

Защита настаивает на невиновности Сущенко

Россия

Роман Сущенко. Фото: ukrinform.ru

Москалькова попросила ФСИН допустить Денисову к Сущенко

21 Июня, 16:18

Украинского омбудсмена не допускают к незаконно осужденным украинцам в РФ

Россия

Роман Сущенко. Фото: из открытых источников

Украинского журналиста Сущенко перевели из камеры-одиночки в камеру на двоих – защитник

28 Апреля, 23:04

Роману Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), свою вину он отрицает
Загрузка...