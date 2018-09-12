Евродепутат сравнила приговор Сущенко со сталинскими репрессиями

Сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest Ребекка Хармс заявила, что Россия вернулась в сталинскую эпоху

Отклонение апелляции украинского политзаключенного Романа Сущенко в Верховном суде РФ перекликается с приговорами, которые выносились в СССР в эпоху сталинизма, считает депутат Европарламента, сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest и фракции "Зеленые — Европейский свободный альянс" Ребекка Хармс.

"Москва сегодня. Как в сталинскую эпоху. Приговор украинскому журналисту Роману Сущенко", – написала евродепутат в своем Twitter, прикрепив хештег "Свободу Сущенко".

Напомним, что корреспондент агентства Укринформ Роман Сущенко был арестован в России 30 сентября 2016 года по обвинению в шпионаже в пользу Украины. 4 июня этого года российский суд признал его виновным и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.

Напомним, что адвокат журналиста подал апелляцию, но 12 сентября российский суд признал вынесенный украинскому журналисту Роману Сущенко приговор оправданным

Сразу после этого, как мы уже писали, Украина выразила свой протест на незаконное решение российского правосудия.

Стоит отметить, что самого политзаключенного вердикт Верховного суда РФ не удивил – накануне заседания Сущенко заявил, что готовится к этапированию.