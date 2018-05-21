Еврокурс для Украины: вместо СНГ Украина собирается присоединиться к таможенному и энергетическому союзу

Сегодня, 07:20

Можем получить доступ на рынки ЕС и не платить за услугу роуминга

Единое авиационное пространство. Отменит ограничения на количество авиарейсов в Европейский союз. Фото: airport.kiev.ua
Единое авиационное пространство. Отменит ограничения на количество авиарейсов в Европейский союз. Фото: airport.kiev.ua

Президент Петр Порошенко отозвал всех украинских представителей из органов СНГ. "Сегодня" выяснила, к каким европейским институтам в противовес исходу из СНГ хочет присоединиться Украина.

Наш путь — Европа

"Я подписал указ об отзыве всех представителей из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать", — заявил гарант в субботу во время празднования Дня Европы.

Спикер СНГ Владимир Никаноров сразу же напомнил, что в аппарате СНГ сейчас нет работников из нашей страны — еще в 2014 году их отозвали, так и не назначив новых. Уже вчера президент объяснил, что таким образом Украины "выходит из зоны российского влияния и закрывает постоянное представительство при СНГ". Порошенко добавил, что наше будущее — в Европе. Ранее посол ЕС Хью Мингарелли, анонсируя саммит Украина—ЕС, который пройдет в июле, назвал европейские институты, к которым хочет присоединиться наша страна. Среди них он особо выделил европейские таможенный и энергетический союзы.

Товары

Вступление в таможенный союз позволяет присоединиться к единому экономическому пространству Европы. Став его членом, наша страна получит право свободно продавать свои товары в Евросоюзе. Правда, у его нет возможности договариваться с третьими странами — общую позицию таможенного союза выражают руководящие органы ЕС.

Трубы

Присоединение к энергетическому союзу, который начали создавать в 2015 году, подразумевает объединение украинской и европейской энергосистем. Еврокомиссар по вопросам энергетики Мигель Ариас Каньете три года назад заявил, что на его создание до 2020-го нужно потратить 1 трлн евро. По словам энергоэксперта Дмитрия Марунича, сам союз пока так и не создан.

"Но сейчас есть энергосообщество ЕС, куда Украина вступила еще в 2013 году. Зачем нужен сам союз? Это хорошо можно объяснить на примере газового трубопровода. Есть труба, и строить вторую трубу для обеспечения конкуренции дорого и нецелесообразно. Поэтому, по правилам этого пакета, нужно обеспечить равный доступ к этой трубе различного рода поставщикам. В итоге мы получаем конкуренцию — есть много трейдеров, они конкурируют, предлагают потребителю разную цену и так далее".

И открытое небо

Еще одна цель Украины — присоединение к соглашению об "Открытом небе". Еще в сентябре прошлого года украинские власти внесли на рассмотрение руководства ЕС эту идею.

"Основное, что дает единое авиационное пространство, — это отмена двухсторонних соглашений для выполнения авиаперевозок между странами Евросоюза и Украиной, — объясняет транспортный эксперт Александр Кава. — Сейчас соглашения регламентируют, сколько авиакомпаний, сколько рейсов и на каких маршрутах могут выполнять между странами. Единое авиационное пространство предполагает отмену этих ограничений и по сути любая авиакомпания на маршруте между ЕС и нашей страной сможет выполнять такие рейсы, просто получив согласование времени вылета и прилета в аэропортах".

Без роуминга, и блокчейн на госслужбе

Украина также планирует подключиться к единому цифровому пространству с ЕС. Первый вице-премьер-министр Степан Кубив на встрече с еврокомиссаром по вопросам цифровой экономики Гюнтером Оттингером в рамках обсуждения единого цифрового пространства поговорили о широкомасштабном запуске новых форматов связи в Украине.

"Также очень актуальным совместным проектом является уменьшение платы за роуминг до уровня украинских тарифов. Этот проект уже реализован в ЕС, но чтобы он заработал, у нас нужно создать единое цифровое пространство ЕС — Украина", — подчеркнул Кубив.

В сентябре прошлого года Европейский парламент поддержал инициативу об отмене для украинцев платы за роуминг в ЕС.

Кроме того, в прошлом месяце 22 европейских государства для развития единого цифрового пространства и рынка на территории ЕС подписали соглашение о развитии на их территории блокчейн-технологий.

"В будущем госслужбы также будут использовать эту технологию. Она — отличная возможность для Европы защитить персональные данные", — заявила еврокомиссар Мария Гэбриэл.
Украина, ЕС, СНГ, таможенный союз, открытое небо, энергетический союз

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Автор:

Илья Требор

Источник:

"Сегодня"

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