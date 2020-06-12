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Европа открывает границы: с какими проблемами столкнулись украинские заробитчане

12 июня, 11:30

Виталий Андроник , Игорь Тимофеев

Многие украинцы находились в Европе по рабочим визам и из-за коронавируса не могли обновить сроки, чтобы продолжать работу

Из-за пандемии COVID-19 часть заробитчан потеряли работу. По оценкам правительства, за время всемирного карантина в Украину вернулись 2,2 млн наших гастарбайтеров. Но как только границу откроют, они опять уедут, прогнозируют эксперты. С какими проблемами за рубежом столкнулись наши сограждане – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Например, в Польше более половины заробитчан столкнулись с уменьшением часов работы (61%), а более четверти были вынуждены сменить сферу работы (27%), говорится в исследовании компании EWL S.A. и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета.

К слову, 85% трудовых мигрантов в Польше – украинцы. Те, кто менял отрасль, шли в электронную коммерцию, на производство продуктов питания, в службы доставки. Эти сферы, наоборот, нарастили объемы и привлекали больше украинцев, отмечает Владислав Штепа , руководитель компании "Украинский рекрутинг".

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Украинцы теряли работу еще и из-за того, что не работали визовые центры.

"Большая часть украинцев находились в Европе по рабочим визам. Они не могли обновить сроки, чтобы продолжать работу. Такая ситуация была до 4 мая, когда людям, которые подавали заявление до карантина, начали выдавать паспорта. Только с 3 июня визовые центры возобновили свою работу в очной форме", – поясняет Владислав Штепа.

Влияние коронакризиса будет чувствоваться на рынке труда еще долго. И по Украине он ударит больше, считает Василий Воскобойник , президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. Это может усилить желание искать работу за границей. Однако в таком случае стоит вопрос, сможет ли рынок труда Европы восстановиться и принимать украинцев.

Сайт "Сегодня" сообщал, что на границе с Польшей огромные очереди заробитчан: стоят на жаре по 9 часов .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Европа открывает границы: найдется ли работа для украинских заробитчан после коронавируса".

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Польша гастарбайтеры заробитчане работа в Польше работа за границей работа в Чехии

Источник: Сегодня

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