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"Европа всегда переоценивала Россию": Кулеба рассказал об ошибке Запада

25 октября, 08:51

Зеленюк Кристина

Все заканчивалось только тем, что Россия становилась агрессивной

Дмитрий Кулеба. Фото: Дмитрий Кулеба/Facebook

Дмитрий Кулеба. Фото: Дмитрий Кулеба/Facebook

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Европа всегда переоценивала Россию, а не недооценивала ее. В Европе есть целые школы мысли, которые убеждены, что надо привлекать Россию в разные форматы сотрудничества, и это привлечение будет сдерживанием России, инструментом превращения России в более цивилизованное государство. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Мы их привлечем, мы им что-то дадим, пообещаем, и от этого они станут добрее, лучше, начнут нас слышать, откажутся от авторитаризма, от агрессивных действий. Россия со своей стороны активно эти теории подпитывает, потому что они ей выгодны. И все то, что вы озвучили – это как раз переоценка собственной способности договариваться с Россией и менять Россию со стороны Запада. Ни одна из этих историй не сработала. Все заканчивалось только тем, что Россия становилась агрессивной", – отметил Кулеба.

Он напомнил войну в Грузии и агрессию против Украины, преступления Россия в Сирии, когда вошла туда.

"Но на Западе в определенных кругах бессмертны идеи, что, все же, давайте привлечем Россию, давайте попробуем ее изменить. И пока это убеждение не умрет, пока оно не исчезнет, мы постоянно будем слышать идеи вроде "давайте держать Россию в объятиях, потому что это гораздо лучше, это шанс на то, что Россия станет нормальной", – подчеркнул Кулеба.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Интервью с Дмитрием Кулебой: "Украина уже подала заявку на получение ПДЧ", и смотрите на видео ниже.

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Россия интервью пдч Европа Украина Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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