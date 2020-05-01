Европа выходит с карантина: планировать ли украинцам летние отпуска в ЕС

Любая поездка за границу даже в обычные времена – это риск, говорит Вадим Пристайко

/ Фото: Pixabay

Украинцам стоит хорошенько подумать, стоит ли по окончании эпидемии коронавируса, унесшей жизни более 130 тысяч человек в Европе , и отмены карантина отправляться на отдых на Запад.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

По его словам, в таких странах, как Италия, которая больше всего пострадала от COVID-19, есть масса идей по приглашению туристов. Начиная с того, что правительство будет компенсировать часть стоимости авиабилетов, например, на Сицилию.

"…Заканчивая тем, чтобы вообще запретить, и рекомендовать гражданам из северных европейских стран приехать в южные на отдых, проявив солидарность. Наверное, где-то посередине между этими двумя крайностями и находится то, что мы будем наблюдать летом", – говорит украинский дипломат.

"Другой интересный вопрос с теми нашими гражданами, которые еще месяц назад брали туры, условно, по 100 долл. в пятизвездочном отеле по очевидным причинам, рискуя своей и жизнью, и здоровьем своих близких, и ехали в эти туры. Многие из них, к сожалению, все еще остаются за рубежом. Сейчас у них заканчиваются средства для существования, сроки пребывания в гостиницах и туристические визы. Наше государство "вытягивает" этих людей рейсами, обсервируя их по прилету", – напомнил вице-премьер.

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Он призвал помнить, что любая поездка за границу даже в обычные времена – это риск, ведь украинцы сталкиваются с другой культурой, едой, условиями. При этом он заметил, что этим летом планирует отдыхать в Киеве.

"На сегодняшний день, когда все страны еще закрыты, когда уменьшено количество рейсов, когда даже Украина закрыта, я бы рекомендовал дважды подумать перед тем, как планировать на это лето поездки за границу", – резюмировал Пристайко.

Напомним, ранее Пристайко рассказал, каким будет мир по окончании карантина .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Интервью с вице-премьером Вадимом Пристайко: "Мы не видим угроз, что безвиз для Украины будет осложнен".

Напомним, что с 24 марта украинцам запрещено выезжать из страны с туристической целью:

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