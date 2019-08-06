Нужно понимать, какую роль США для себя видят в конфликте на Донбассе

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Европейцы будут подталкивать Украину к уступкам по Донбассу – эксперт Зеленюк Кристина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1 2019-08-06T08:39:00+03:00 Украина Нужно понимать, какую роль США для себя видят в конфликте на Донбассе

Полноценный визит украинского президента в США и его встречу с Дональдом Трампом трудно организовать сейчас, поскольку в Украине еще нет сформированного правительства. Американцам и Трампу, нужно посмотреть, какой будет основная линия новой Рады и кто будет премьером, чтобы встреча была содержательной, а не была просто встречей ради фото.

Об этом сайту "Сегодня" сказал эксперт Международного центра перспективных исследований Николая Капитоненко.

На переговорах с Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому стоит фокусироваться на том, где наши интересы с американцами совпадают. Во-первых, это энергетика – энергетическая безопасность в Европе.

"Если, к примеру, не удастся заблокировать "Северный поток-2", что делать дальше? Могут ли быть какие-то согласованные шаги в одном направлении? Во-вторых, нужно понимать, какую для себя американцы видят роль в конфликте на Донбассе, чтобы эти спекуляции по поводу расширения Нормандского формата или прекратить, или превратить в какой-то рабочий план. То есть, если есть готовность американцев присоединяться к работе, в чем я, к примеру, сомневаюсь, то на каких условиях, когда конкретно и с какой повесткой дня? Если этого нет, то как они видят дальнейшее развитие ситуации и насколько их позиция по Донбассу схожа или отличается от позиции европейцев? Для нас это важно, поскольку европейцы, скорее всего, будут подталкивать нас к уступкам", – считает Николай Капитоненко.

В-третьих, по словам эксперта, стоит делать акцент на американской помощи для построения институтов в стране и преодоления слабости государства.

"До сих пор наша дипломатия на американском направлении акцентировалась на военной помощи. Сейчас стоит больше все-таки сместить акцент в сторону финансовой, институциональной и экспертной помощи. Что касается вооружений, победа будет, если нам удастся часть этих закупок сделать за счет американцев. То есть, когда будет хотя бы частичное финансирование этих поставок. Плюс США получат политический выигрыш, потому что мы будем использовать это оружие в целях, которые совпадают с их интересами", – подытожил Николай Капитоненко.

Напомним, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом должна пройти в сентябре в Вашингтоне. Хотя ранее замглавы Офиса президента по внешнеполитическим вопросам Вадим Пристайко говорил, что визит Владимира Зеленского в США и его переговоры с Дональдом Трампом пройдут в августе.

Подробности читайте в материале сайта "Сегодня": "Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет".

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