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Европейский суд ответил на жалобу Цемаха против Украины и Нидерландов

30 января, 14:01

ЕСПЧ не будет запрещать экстрадицию Цемаха в Нидерланды, если такое произойдет

Владимир Цемах

Владимир Цемах / Фото: AFP

Европейский суд по правам человека отказался запретить экстрадицию в Нидерланды подозреваемого по делу о катастрофе "Боинга" рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха. Об этом сообщил адвокат Цемаха Анатолий Кучерен.

"Мы очень разочарованы в этом (отказе запрещать экстрадицию в Нидерланды Владимира Цемаха. – Ред.)", - сказал он.

Ранее защита Цемаха обратилась в ЕСПЧ с просьбой запретить Нидерландам и Украине совершать какие-либо действия, направленные на задержание причастного к катастрофе рейса МН17 боевика. Также Цемах требовал у ЕСПЧ признать украинские и нидерландские спецслужбы виновными в своем похищении.

Напомним, прокуратура Нидерландов заявила,что российские власти отказались арестовать бывшего "начальника противовоздушной обороны" Славянской бригады так называемой "Донецкой народной республики", террориста Владимира Цемаха.

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Как известно, в июне прошлого года стало известно, что сотрудники украинских спецслужб задержали Владимира Цемаха в оккупированном Снежном Донецкой области и вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Отмечалось, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17.

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Однако позже в рамках большого обмена удерживаемыми лицами Цемах был передан российской стороне.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу по обмену пленными, рассказал, что Россия с первого дня переговоров об обмене удерживаемыми лицами требовала выдать ей террориста "ДНР" Владимира Цемаха.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит, предположительно, ракетой "земля – воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 года российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

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Нидерланды еспч Владимир Цемах

Источник: ТАСС

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