Евросоюз принял Украину в важный орган по здравоохранению

Украину приняли в комитет по вопросам здравоохранения Европейского Союза, где, в том числе, обсуждается вопрос противодействия пандемии коронавируса. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на днях было получено письмо от Европейской комиссии, что Украина принята в состав этого комитета в качестве наблюдателя.

"Это очень важное событие для нас, потому что в состав этого комитета входят все ведущие страны Евросоюза. Во время заседаний комитета рассматривается, каким образом реагируют те или иные страны вместе и по отдельности на те вызовы, которые сейчас стоят перед всем миром. Я считаю, что во время мировой пандемии мы очень рады присоединиться, и я уверен, что это пойдет на пользу Украине и нашей системе здравоохранения", – сказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что вакцина от COVID-19 может быть одобрена не ранее чем через год. Сейчас агентство обсуждает с разработчиками 33 потенциальные вакцины против коронавируса, но сроки их разработки предсказать сложно. Однако все же прогнозируют, что на это может уйти не менее года, учитывая опыты прошлого.

Реклама

В то же время в ЕС заверили, что никакой коронавирус не угрожает безвизу Украины. Об этом заявляла заместитель главы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширению Катарина Матернова.

Смотрите видео интервью с вирусологом Светланой Загородней:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама