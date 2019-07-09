Евстратий рассказал о странном состоянии Филарета перед получением Томоса

Архиепископ также рассказал, что мощные силы работали против единства Киевского патриархата, который возглавлял Филарет

Патриарх Филарет. Фото: facebook.com/PatriarchPhilaret.

Перед тем, как Православная церковь Украины получила Томос, украинское духовенство находилось в состоянии большой напряженности, а однажды состояние патриарха Филарета резко ухудшилось из-за "подозрительных" лекарств.

Об этом рассказал в интервью "Укринформу" спикер Киевской митрополии ПЦУ.

По его словам, прошлой осенью – октябрь-ноябрь-декабрь – очень важно было сохранить единство Киевского патриархата. Архиепископ отмечает, что мощные силы работали на разрушение этого единства и направляли свои усилия и против патриарха Филарета, как предстоятеля. Он вспомнил один странный момент.

"На Покров (14 октября) прошлого года патриарх вместе с митрополитом Макарием служили на Софийской площади молебен. Там он говорил проповедь, есть видеозапись, заметно, что почетный патриарх хорошо себя чувствует. Буквально меньше, чем за пару недель, происходит пресс-конференция. Это совершенно другое состояние. Такое впечатление, что он постарел на десять лет, он с трудом говорил, плохо выглядел. Насколько я понял, это было связано с рекомендацией принимать определенные медицинские препараты. К медицинской части я никогда не имел никакого отношения. Возле патриарха есть его племянница, которая по специальности врач. Есть врачи, которые сопровождают его много лет. Но ситуация была странная, потому что ему порекомендовали принимать определенные препараты и он резко начал терять работоспособность: хуже говорить, хуже двигаться. И все это происходит в такой критический момент. Мы начали искать причину, и единственный наш вывод: действие нового препарата. Как только он перестал его принимать, он за неделю пришел в нормальную форму. Это лишь одна деталь. Мощные силы, которые работали против единства Киевского патриархата, пытались использовать все возможные средства, чтобы не допустить проведения собора", – сказал Евстратий.

Он добавил, что цель для этого была не только церковная, но и политическая.

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", на сегодняшний день в украинской церкви продолжается кризис из-за конфликта ПЦУ и Киевского патриархата. Недавно Филарет заявил о создании Синода Киевского патриархата, независимого от ПЦУ.

Напомним, почетный патриарх Филарет был лишен канонических прав и обязанностей епархиального архиерея. Отмечается, что Филарет является архиереем ПЦУ, на него распространяется действие уставных органов, их решение, устава ПЦУ, но он не имеет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.

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