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Ежедневно в Украину въезжают более тысячи граждан РФ – Госпогранслужба

Сегодня, 05:02

В основном это этнические украинцы, которые живут в России, но имеют в Украине семьи

Фото: dpsu.gov.ua
Ежедневно в Украину въезжают более тысячи граждан РФ – Госпогранслужба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/e3c/926/5c4e3c926a89f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/e3c/926/5c4e3c926a89f.jpg Украина В основном это этнические украинцы, которые живут в России, но имеют в Украине семьи

С начала года более 1100 граждан Российской Федерации не пустили в Украину. Об этом сообщил глава пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Более 1100 россиян не пустили с начала года", - отметил Слободян.

По его словам, ежедневно границу Украины на въезд пересекают примерно 1000-1200 граждан Российской Федерации, но это те, кто являются этническими украинцами и имеют здесь семьи или едут с образовательной или гуманитарной целью и уже подвергались ранее проверкам относительно своей позиции.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.

На это решение Киева последовала жесткая реакция ОБСЕ. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир считает, что это решение противоречит международным принципам наблюдательного процесса за выборами.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ пригласила Россию на выборах президента Украины. В итоге, как заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, член Российского общественного института избирательного права Елизавета Борисова и сотрудница "Института общественной электоральной дипломатии" Кристина Богданова попробуют 11 февраля попасть в Киев для наблюдения за президентскими выборах в рамках миссии БДИПЧ.

В Кремле тоже негативно отреагировали на недопуск российских наблюдателей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намекнул, что у Киева могут быть проблемы с легитимностью выборов.

 

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Тег Россия, россияне, пересечение границы

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