Facebook и Instagram зачистили сотни российских "троллей"

Писавшие о "зраде" фейки оказались связаны с принадлежащим «повару Путина» Евгению Пригожину «Агентством интернет-исследований»

Фото: Pixabay

Facebook и Instagram зачистили сотни российских "троллей" https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0af/8a9/5c40af8a9be52.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0af/8a9/5c40af8a9be52.jpg 2019-01-17T18:39:00+02:00 Украина Писавшие о "зраде" фейки оказались связаны с принадлежащим «повару Путина» Евгению Пригожину «Агентством интернет-исследований»

Модераторы удалили 512 страниц, сообществ и личных аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram, которые распространяли дезинформацию, в том числе и про Украину.

Руководитель политики Facebook по кибербезопасности Натаниэль Глейхер сообщил, что эксперты обнаружили страницы делились на две группы, которые управлялись из России – одна создавала фейковые аккаунты, касающиеся стран Балтии, Центральной Азии, Кавказа, стран Центральной и Восточной Европы, а другая была специфической для Украины.

Между самими группами связи найти не удалось, однако они применяли аналогичную тактику – создавали сеть аккаунтов, чтобы ввести в заблуждение других о том, кем они являются на самом деле.

Первая группы была связана с российским информагентством Sputnik. Самыми популярными темами у них были критика НАТО, антиправительственные настроения и антикоррупция. Кроме того, удаленные профили потратили около 135 тыс. долларов на рекламу.

Вторая группа вероятно была связана с "Агентством интернет-исследований" – принадлежащей "повару Путина" Евгению Пригожину "фабрикой троллей".

Как утверждает Глейхер, от имени украинцев они распространяли на фейковых аккаунтах украинские новости на темы погоды, протестов, НАТО и состояния здравоохранения в школах.В частности, в Facebook модераторы удалили 107 страниц, групп и учетных записей, а в Instagram была удалена также 41 учетная запись, которые занимались разжиганием ненависти в отношении Украины и потратили 25 тыс. долларов на рекламу своих материалов, оплачивая ее в рублях.

Напомним, в октябре в Латвии взломали социальную сеть Draugiem.lv, на которой размещена российская пропаганда.

Также, как мы уже писали, бывший сотрудник т"Агентства интернет-исследований" Марат Миндияров рассказал о своей работе на "фабрике троллей".

Кроме того, оказалось, что антиисламская тема в раздорах стала основой и вывела на российский след в аккаунтах так называемых "троллей", атаковавших Британию.

Вы сейчас просматриваете новость " Facebook и Instagram зачистили сотни российских "троллей"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...