Facebook и Instagram зачистили сотни российских "троллей"
Писавшие о "зраде" фейки оказались связаны с принадлежащим «повару Путина» Евгению Пригожину «Агентством интернет-исследований»
Модераторы удалили 512 страниц, сообществ и личных аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram, которые распространяли дезинформацию, в том числе и про Украину.
Руководитель политики Facebook по кибербезопасности Натаниэль Глейхер сообщил, что эксперты обнаружили страницы делились на две группы, которые управлялись из России – одна создавала фейковые аккаунты, касающиеся стран Балтии, Центральной Азии, Кавказа, стран Центральной и Восточной Европы, а другая была специфической для Украины.
Между самими группами связи найти не удалось, однако они применяли аналогичную тактику – создавали сеть аккаунтов, чтобы ввести в заблуждение других о том, кем они являются на самом деле.
Первая группы была связана с российским информагентством Sputnik. Самыми популярными темами у них были критика НАТО, антиправительственные настроения и антикоррупция. Кроме того, удаленные профили потратили около 135 тыс. долларов на рекламу.
Вторая группа вероятно была связана с "Агентством интернет-исследований" – принадлежащей "повару Путина" Евгению Пригожину "фабрикой троллей".
Как утверждает Глейхер, от имени украинцев они распространяли на фейковых аккаунтах украинские новости на темы погоды, протестов, НАТО и состояния здравоохранения в школах.В частности, в Facebook модераторы удалили 107 страниц, групп и учетных записей, а в Instagram была удалена также 41 учетная запись, которые занимались разжиганием ненависти в отношении Украины и потратили 25 тыс. долларов на рекламу своих материалов, оплачивая ее в рублях.
Напомним, в октябре в Латвии взломали социальную сеть Draugiem.lv, на которой размещена российская пропаганда.
Также, как мы уже писали, бывший сотрудник т"Агентства интернет-исследований" Марат Миндияров рассказал о своей работе на "фабрике троллей".
Кроме того, оказалось, что антиисламская тема в раздорах стала основой и вывела на российский след в аккаунтах так называемых "троллей", атаковавших Британию.
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