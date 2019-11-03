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Facebook напомнил Аксенову: Крым – это Украина, а он – лишен статуса публичного лица

3 ноября, 04:30

Соцсеть сняла отметку верификации со страницы представителя оккупантов

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов / Фото: Facebook

Компания Facebook сняла отметку верификации со страницы самозваного "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

Об этом написал в Facebook постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

"Есть хорошие новости. После отправки запроса от Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым компания Facebook снял отметку верификации со страницы так называемого "главы" так называемого "Республики Крым", – написал Кориневич.

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Он выразил надежду, что подобная ситуация никогда не повторится ни с одним из оккупационных "чиновников".

"Мы благодарны компании Facebook за быструю реакцию на наш запрос. Крым – это Украина для всего мира", – добавил представитель президента Украины в АРК.

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Facebook напомнил Аксенову: Крым – это Украина, а он – лишен статуса публичного лица
Сергей Аксенов

Как известно, отметка верификации в виде белой галочки в синем круге предоставляется Facebook публичным лицам. При этом представители соцсети сами выбирают, кому выдавать специальный значок.

Напомним, на днях Facebook удалил десятки страниц российских троллей, которые вмешивались в дела Африки .

Также сообщалось, что во время слушаний в Европарламенте о политической ситуации в Украине высокий представитель ЕС Федерика Могерини подчеркнула: Крым и Донбасс – это Украина.

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Крым Аксенов Facebook публичное лицо Кориневич

Источник: Укринформ

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