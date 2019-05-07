Facebook удалил почти сто страниц с антиукраинской пропагандой

Также был удален 21 аккаунт, направленный против Австрии, Германии, Испании, Великобритании и стран Балтии

Facebook ждут серьезные перемены. Фото: Pixabay

Социальная сеть Facebook удалила почти сто аккаунтов, страниц и групп, которые управлялись из России и были направлены против Украины. Об этом в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Facebook удалил 97 аккаунтов, страниц и групп, которые управлялись из России против Украины. Там о "Новороссии", "Крым – наш" и прочая "классика", - написал он.

Также был удален 21 аккаунт, направленный против Австрии, Германии, Испании, Великобритании и стран Балтии.

"Война за реальность продолжается", - отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что модераторы Facebook удалили более 2,6 тыс. страниц, которые "были вовлечены в скоординированное недостоверное поведение". Некоторые из страниц были предназначены для распространения спама, а некоторые – для размещенных лживых материалов на украинскую тематику (ситуация на востоке страны, политика, проблемы беженцев, ВСУ, ситуация в Крыму и коррупция).

Отмечается, что на одну или несколько из этих страниц были подписаны порядка 50 тыс. пользователей, а в одну или несколько из этих групп вступили около 1,7 млн человек.

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