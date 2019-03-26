Facebook удалил тысячи страниц, на которых Россия лгала об Украине
Соцсети пришлось удалить 1,9 тыс. страниц, на которых публиковалась антиукраинская пропаганда
Модераторы американской компании Facebook удалили более 2,6 тыс. страниц, которые "были вовлечены в скоординированное недостоверное поведение".
Как сообщили сегодня в ее пресс-релизе, в общей сложности из соцсетей Facebook и Instagram удалили 2632 страницы, группы и аккаунта, из которых 1907 были связаны с Россией.
Некоторые из этих страниц были предназначены для распространения спама, а некоторые – для размещенных материалов на украинскую тематику (ситуация на востоке страны, политика, проблемы беженцев, ВСУ, ситуация в Крыму и коррупция).
Отмечается, что на одну или несколько из этих страниц были подписаны порядка 50 тыс. пользователей, а в одну или несколько из этих групп вступили около 1,7 млн человек.
"Мы поделились информацией о нашем расследовании с соответствующими правоохранительными органами и политиками", – резюмируют в Facebook.
Кроме того, удаленные страны были связаны с Ираном, Косово и Македонией.
Напомним, что в январе в Facebook удалили 512 страниц, сообществ и личных аккаунтов, которые распространяли дезинформацию, в том числе и про Украину.
Кроме того, в прошлом году основатель соцсети и гендиректор Facebook Марк Цукерберг заявил об удалении сотен российских аккаунтов и страниц, связанных с Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге, которое также называют "фабрикой троллей".
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