Facebook удалил тысячи страниц, на которых Россия лгала об Украине

Соцсети пришлось удалить 1,9 тыс. страниц, на которых публиковалась антиукраинская пропаганда

Фото: AFP

Facebook удалил тысячи страниц, на которых Россия лгала об Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9fc/71d/5c99fc71d38e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9fc/71d/5c99fc71d38e9.jpg 2019-03-26T12:20:00+02:00 Украина Соцсети пришлось удалить 1,9 тыс. страниц, на которых публиковалась антиукраинская пропаганда

Модераторы американской компании Facebook удалили более 2,6 тыс. страниц, которые "были вовлечены в скоординированное недостоверное поведение".

Как сообщили сегодня в ее пресс-релизе, в общей сложности из соцсетей Facebook и Instagram удалили 2632 страницы, группы и аккаунта, из которых 1907 были связаны с Россией.

Некоторые из этих страниц были предназначены для распространения спама, а некоторые – для размещенных материалов на украинскую тематику (ситуация на востоке страны, политика, проблемы беженцев, ВСУ, ситуация в Крыму и коррупция).

Отмечается, что на одну или несколько из этих страниц были подписаны порядка 50 тыс. пользователей, а в одну или несколько из этих групп вступили около 1,7 млн человек.

"Мы поделились информацией о нашем расследовании с соответствующими правоохранительными органами и политиками", – резюмируют в Facebook.

Кроме того, удаленные страны были связаны с Ираном, Косово и Македонией.

Напомним, что в январе в Facebook удалили 512 страниц, сообществ и личных аккаунтов, которые распространяли дезинформацию, в том числе и про Украину.

Кроме того, в прошлом году основатель соцсети и гендиректор Facebook Марк Цукерберг заявил об удалении сотен российских аккаунтов и страниц, связанных с Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге, которое также называют "фабрикой троллей".

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