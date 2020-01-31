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Facebook заблокировал страницу жены Зеленского: стала известна причина

31 января, 10:08

Недавно Зеленский отключал комментарии в соцсетях, а теперь проблемы у его супруги

/ Фото: Instagram

Супруга президента Украины Елена Зеленская пожаловалась на то, что ее страницу в Facebook блокировали из-за подозрительной активности. Об этом она сообщила в Instagram.

По ее словам, проблема уже решена, но ее обеспокоила ситуация с ее только недавно созданным профилем в соцсети.

"Моя новая страница в Facebook уже два дня в зоне турбулентности. А вчера из зафиксированной "повышенной подозрительной активности" профиль вообще был заблокирован. Сейчас все сообщения восстановили", – написала первая леди.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно страдали и аккаунты главы государства в соцсетях из-за повышенной активности пользователей, что Офису Зеленского пришлось отключить комментарии в Instagram и YouTube.

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Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан советовал Зеленскому не читать Facebook. По его словам, президент Украины болезненно воспринимает критику.

Отметим, что недавно у Владимира Зеленского были именины – 25 января главе государства исполнилось 42 года. Елена Зеленская трогательно призналась в любви президенту в день его рождения и дополнила поздравление фотографией с мужем.

Напомним, сегодня Зеленский встретится с госсекретарем Маком Помпео. Подробней о его визите смотрите в сюжете:

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Facebook Елена Зеленская

Источник: Сегодня

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