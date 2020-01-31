Facebook заблокировал страницу жены Зеленского: стала известна причина

Супруга президента Украины Елена Зеленская пожаловалась на то, что ее страницу в Facebook блокировали из-за подозрительной активности. Об этом она сообщила в Instagram.
По ее словам, проблема уже решена, но ее обеспокоила ситуация с ее только недавно созданным профилем в соцсети.
"Моя новая страница в Facebook уже два дня в зоне турбулентности. А вчера из зафиксированной "повышенной подозрительной активности" профиль вообще был заблокирован. Сейчас все сообщения восстановили", – написала первая леди.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно страдали и аккаунты главы государства в соцсетях из-за повышенной активности пользователей, что Офису Зеленского пришлось отключить комментарии в Instagram и YouTube.
Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан советовал Зеленскому не читать Facebook. По его словам, президент Украины болезненно воспринимает критику.
Отметим, что недавно у Владимира Зеленского были именины – 25 января главе государства исполнилось 42 года. Елена Зеленская трогательно призналась в любви президенту в день его рождения и дополнила поздравление фотографией с мужем.
Напомним, сегодня Зеленский встретится с госсекретарем Маком Помпео. Подробней о его визите смотрите в сюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк