Facebook запустит программу противодействия дезинформации в Украине

Facebook имеет 46 глобальных партнеров, которые занимаются проверкой информации, но партнеров в Украине пока нет

/ Фото: newsroom.fb.com

Facebook в первой половине 2020 запустит в Украину фактчекинговую программу и будет обозначать манипуляции в ленте новостей.

Об этом заявила менеджер по публичной политики в отношении Украины в Facebook Екатерина Крук во время форума "Основные вызовы свободы слова в Интернете: украинский и мировой контекст", сообщает "Детектор медиа".

"Мы сейчас готовимся к расширению глобальной программы противодействия дезинформации в Украине. У нас есть система, которая отработана в мире – это программа под названием Тhird-party fact-checker. Мы сотрудничаем с локальными фактчекинговимы организациями, которые помогают нам проверять контент. Это работает по нескольким принципам – конечно, мы используем machine learning и просим фактчекеров проверить наши внутренние предвидения относительно того, какая информация или с каких сайтов может быть манипулятивной. Также они сами могут мониторить и направлять информацию нам ", - отметила Крук.

По ее словам, Facebook имеет 46 глобальных партнеров, которые занимаются проверкой информации, но партнеров в Украине пока нет.

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"У нас есть потенциальная сотрудничество, но еще не подписан контракт и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу в Украине", – пояснила Крук.

По ее словам, проверку информации компания доверяет другим организациям, поскольку не имеет технической возможности набрать штат экспертов, чтобы делать это самостоятельно.

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Facebook также визуально будет выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.

"Другой уровень, над которым мы сейчас работаем, – это техническое обозначение того, как люди могут видеть в своей ленте новостей потенциальную манипулятивную информацию. Когда у нас будет локальный фактчекинг, который сможет проверять информацию, мы соответствующим образом будем графически выделять ее и предупреждать людей, что она может быть манипулятивной, давать им контекстную информацию или ссылки на статью, которая развенчивает определенный миф ", – отметила Крук.

Ранее эксперты рассказали, можно ли побороть дезинформацию в Украине.

Напомним, во Франции приняли два закона для борьбы с фейковыми новостями и пропагандой Кремля.

Также сообщалось, что США выделили миллионы долларов для борьбы с пропагандой Кремля.

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