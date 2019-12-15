Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

Facebook запустит программу противодействия дезинформации в Украине

15 декабря, 01:12

Facebook имеет 46 глобальных партнеров, которые занимаются проверкой информации, но партнеров в Украине пока нет

/ Фото: newsroom.fb.com

Facebook в первой половине 2020 запустит в Украину фактчекинговую программу и будет обозначать манипуляции в ленте новостей.

Об этом заявила менеджер по публичной политики в отношении Украины в Facebook Екатерина Крук во время форума "Основные вызовы свободы слова в Интернете: украинский и мировой контекст", сообщает "Детектор медиа".

"Мы сейчас готовимся к расширению глобальной программы противодействия дезинформации в Украине. У нас есть система, которая отработана в мире – это программа под названием Тhird-party fact-checker. Мы сотрудничаем с локальными фактчекинговимы организациями, которые помогают нам проверять контент. Это работает по нескольким принципам – конечно, мы используем machine learning и просим фактчекеров проверить наши внутренние предвидения относительно того, какая информация или с каких сайтов может быть манипулятивной. Также они сами могут мониторить и направлять информацию нам ", - отметила Крук.

По ее словам, Facebook имеет 46 глобальных партнеров, которые занимаются проверкой информации, но партнеров в Украине пока нет.

Реклама

"У нас есть потенциальная сотрудничество, но еще не подписан контракт и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу в Украине", – пояснила Крук.

По ее словам, проверку информации компания доверяет другим организациям, поскольку не имеет технической возможности набрать штат экспертов, чтобы делать это самостоятельно.

В тренде
Епифаний о первой годовщине Объединительного собора ПЦУ: Историческое для всех событие
Митрополит Епифаний

Facebook также визуально будет выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.

"Другой уровень, над которым мы сейчас работаем, – это техническое обозначение того, как люди могут видеть в своей ленте новостей потенциальную манипулятивную информацию. Когда у нас будет локальный фактчекинг, который сможет проверять информацию, мы соответствующим образом будем графически выделять ее и предупреждать людей, что она может быть манипулятивной, давать им контекстную информацию или ссылки на статью, которая развенчивает определенный миф ", – отметила Крук.

Ранее эксперты рассказали, можно ли побороть дезинформацию в Украине.

Напомним, во Франции приняли два закона для борьбы с фейковыми новостями и пропагандой Кремля.

Также сообщалось, что США выделили миллионы долларов для борьбы с пропагандой Кремля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

программа Facebook противодействие дезинформация

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видео
Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видеоУкраина
Подозреваемая по
Подозреваемая по "делу Шеремета" предлагала бомбить Киев: адвокат подтвердилУкраина
Украинцы уходят в онлайн: что народ покупает в интернете и почему растут цены
Украинцы уходят в онлайн: что народ покупает в интернете и почему растут ценыЭкономика
"Забери эту зеленую штуку": Аваков подтвердил наличие мины в доме АнтоненкоПолитика
"Другая страна, которую никогда не признаем": Зеленский рассказал о плане со стеной на ДонбассеДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...