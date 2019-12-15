Facebook запустит программу противодействия дезинформации в Украине

Facebook в первой половине 2020 запустит в Украину фактчекинговую программу и будет обозначать манипуляции в ленте новостей.
Об этом заявила менеджер по публичной политики в отношении Украины в Facebook Екатерина Крук во время форума "Основные вызовы свободы слова в Интернете: украинский и мировой контекст", сообщает "Детектор медиа".
"Мы сейчас готовимся к расширению глобальной программы противодействия дезинформации в Украине. У нас есть система, которая отработана в мире – это программа под названием Тhird-party fact-checker. Мы сотрудничаем с локальными фактчекинговимы организациями, которые помогают нам проверять контент. Это работает по нескольким принципам – конечно, мы используем machine learning и просим фактчекеров проверить наши внутренние предвидения относительно того, какая информация или с каких сайтов может быть манипулятивной. Также они сами могут мониторить и направлять информацию нам ", - отметила Крук.
По ее словам, Facebook имеет 46 глобальных партнеров, которые занимаются проверкой информации, но партнеров в Украине пока нет.
"У нас есть потенциальная сотрудничество, но еще не подписан контракт и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу в Украине", – пояснила Крук.
По ее словам, проверку информации компания доверяет другим организациям, поскольку не имеет технической возможности набрать штат экспертов, чтобы делать это самостоятельно.
Facebook также визуально будет выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.
Ранее эксперты рассказали, можно ли побороть дезинформацию в Украине.
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