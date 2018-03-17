Фальшивые документы: пограничники рассказали, как отличить подделку

За прошлый год в Восточном участке границы обнаружили более 600 поддельных паспортов

Каждую неделю украинские пограничники обнаруживают по крайней мере один ненастоящий паспорт. Мошенники с каждым разом придумывают новые способы изготовления таких документов. Поэтому сотрудники ГПСУ рассказали, как они отличают подделки.

Один из самых распространенных способов подделки – вклеивание своего фото в чужой настоящий паспорт. Такой документ довольно легко проверить. Также мошенники меняют дату рождения, вшивают новые вместо удаленных, или подделывают весь документ.

А высококачественные подделки европейцы проверяют с помощью спецтехники. Она позволяет распознать настоящий микротекст, голограммы и водяные знаки. Для этого необходимо специальное оборудование. Но большинство фальсификатов украинские пограничники обнаруживают с помощью увеличительного стекла и ультрафиолета. По их словам, ни один прибор не заменит профессиональной интуиции.

"Нарушители – контрабандисты, так и лица, которые пытаются пересечь государственную границу по поддельным документам – проявляют себя именно нервозным поведением", – говорит Оксана Иванец, пресс-секретарь Восточного регионального управления ГПСУ.

Стоит отметить, что фальсификация документов карается штрафом до 17000 гривен и даже заключением, но нарушителей это не останавливает. За прошлый год в Восточном участке границы обнаружили более 600 поддельных паспортов.

Напомним, в Киеве предупреждают о мошенниках, которые притворяются сотрудниками "Киевгаза" и ходят по домам, предлагают заменить счетчики или газовые плиты, требуя деньги за вымышленные услуги.