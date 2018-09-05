Фаны "Вірні збірній" отправились в Чехию

Сегодня, 5 сентября, 225 болельщиков "Вірні збірній" отправились из Львова в Чехию. Уже завтра в чешском Угерске Градиште состоится первая игра украинской команды в новом турнире "Лига наций" УЕФА. Фаны поддержат сборную на матче и организуют немало активностей вокруг него.

Маршрут болельщиков пройдет через польский Краков и чешский Брно. Всего более 700 км в одну сторону. 4 автобуса и несколько автомобилей прибудут в Угерске Градиште накануне и в день матча.

Среди фанов – первые 30 победителей роуд-шоу "Вірні збірній", которое состоялось при поддержке премиум-спонсора национальной сборной команды Украины по футболу компании "Перша приватна броварня" с мая по июль этого года в 54 городах Украины.

За прошлый год, который стал годом рождения первого фан-движения национальной команды, "Вірні збірній" основали несколько традиций. Верными им они остаются и в этом футбольном сезоне. Итак, завтра, 6 сентября, перед долгожданным матчем Чехия – Украина фаны планируют:

11:00 - визит болельщиков в реабилитационный центр для детей с инвалидностью в Угерске Градиште. На дневной реабилитации в центре находятся до 20 детей (от 3-х лет) и молодежь (в возрасте до 23 лет).

13:00 - футбольный фан-турнир с участием команд болельщиков из Чехии, Словакии и Украины. 3 игры по 2 тайма по 20 мин. каждый. Формат игры: 11 на 11.

Адрес стадиона: Panská 1140, Stadion Na Bělince, 686 04 Kunovice.

С 17:00 - встреча фанов в украинском фан-посольстве по адресу: LIDAK Restaurant – Mariánské náměstí 78, тел .: +38 050 309 16 16.

19:00 - фан-марш к стадиону им. Мирослава Валенти.

Матч Чехия – Украина начнется в 20:45 по местному времени. Напоминаем, что игра 6 сентября станет первой игрой для сборных Чехии и Украины в новом турнире "Лига наций" УЕФА. Она состоится на стадионе им. Мирослава Валенти в чешском городе Угерске Градиште. Стадион вмещает 8 121 зрителя, Украина на правах гостя получила более 500 мест (сектора C5, D4, D5), 225 из них займут фаны "Вірні збірній". На игре ожидается аншлаг.

"Вірні збірній" — украинское фан-движение, созданное в 2017 году по инициативе премиум-спонсора национальной сборной команды Украины по футболу — компании "Перша приватна броварня" — и при поддержке Федерации футбола Украины. Его цель — создать настоящую сборную болельщиков, которая будет поддерживать наших игроков независимо от результата конкретного матча и покажет, что украинцы умеют болеть красиво и от всего сердца.