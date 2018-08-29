"Фармак" был единственным производителем "Корвалола" в СССР и Украине, – замдиректора НИИ интеллектуальной собственности НАПН Украины

Фармацевтическая компания "Фармак" имеет все основания претендовать на единоличное использование названия "Корвалол" при производстве своих лекарств. Об этом в интервью изданию "Голос Украины" заявил заместитель директора Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН Украины Александр Дорошенко.

"Исторически ситуация сложилась так, что при Советском Союзе это лекарственное средство было создано на Киевском химико-фармацевтическом заводе им. Ломоносова, который со временем стал акционерным обществом "Фармак". И в мае 1993 года "Фармак" подал заявку на получение свидетельства на торговую марку "Корвалол". В одной заявке были представлены два варианта собственно записи — кириллицей и латиницей. Они получили свидетельство, стоит отметить, что они были в Украине единственным производителем этого лекарственного средства и при Советском Союзе, и в период независимости", – пояснил Дорошенко.

Эксперт также прокомментировал появление на фармацевтическом рынке Украины лекарства со схожим названием.

"Но поскольку само по себе лекарственное средство достаточно популярно, то другие производители фармацевтической продукции решили, что они могут попробовать использовать этот знак, однако зарегистрировать на себя. Это была, в частности, ЧАО "Фармацевтическая фирма Дарница" и другие предприятия. Были поданы соответствующие заявки и, как ни странно, выданы свидетельства. То есть при наличии знака "Корвалол", зарегистрированного "Фармаком", было выдано свидетельство на знак "Корвалол-Дарница". Это для примера", – отметил Дорошенко.

Замдиректора НИИ интеллектуальной собственности считает такую ситуацию неправильной. Поскольку "Фармак" сделал все, что требовало украинское законодательство, дабы зарегистрировать свою интеллектуальную собственность. Тогда как защитить ее компании очень трудно. Как следствие, производитель терпит убытки, поскольку конкуренты продают свои препараты под практически идентичным названием.

"На самом деле это неправильная ситуация, мы должны это понимать. Что такое торговая марка? Это обозначение, которое отличает товары одного производителя от другого. Если это касается фармацевтических препаратов, то если вы идете в аптеку, вы же не будете спрашивать "Корвалол-Дарница" или "Корвалол-Фармак" и т.п. Мы спрашиваем "Корвалол", и нам выдают именно это лекарственное средство. Так на рынке автоматически происходит смешение товаров разных производителей", – добавил Дорошенко.