Фармкомпания "Здоровье" передала самый современный автоматический иммунологический анализатор городской клинической многопрофильной больнице №17

Фармкомпания "Здоровье" передала автоматический иммунологический анализатор в 17-ю городскую больницу, чтобы можно было быстрее и качественнее обследовать харьковчан на коронавирусную инфекцию и не только.

17 июня помощь получила Харьковская городская клиническая многопрофильная больница №17.

Председатель наблюдательного совета ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Александр Доровской передает современное оборудование

"После смягчения карантина наблюдаем увеличение количества больных на коронавирусную инфекцию. Поэтому приобрели автоматический иммунологический анализатор, который позволяет делать 90 анализов в час. Такое оборудование используют в США и Европе", — рассказывает председатель наблюдательного совета ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Александр Доровской.

Помимо определения коронавируса в крови человека, иммунологический анализатор eCL8000 позволяет провести диагностику 42 показателей различных систем организма: определение маркеров воспаления, метаболизма, кардиомаркеров, маркеров раковых заболеваний, анализ функции щитовидной железы.

Анализатор eCL8000 — это новое поколение приборов диагностики. Аппарат имеет много преимуществ. Среди них — автоматизация: все модули взаимосвязаны в едином анализаторе, абсолютная точность, одновременное использование 10 видов реагентов, удобный для пользователя операционный процесс, цветной сенсорный экран. Массовый скрининг 30 образцов крови на COVID 19 делается за 18 минут.

Анализатор eCL8000 – это новое поколение приборов диагностики

"Этот аппарат очень нужен городу, потому что мы находимся в периоде выхода из карантина. Важно установить, есть ли у нас в Харькове коллективный иммунитет. Поэтому будем активно проводить тестирование пациентов. Приятно, что в нашем городе работает социально ответственная компания", — говорит заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

"Компания "Здоровье" всегда интересуется, что необходимо учреждению: лекарственные формы, обеспечение или оборудование. С помощью полученного анализатора будем делать быстрые и качественные исследования. Новый анализатор установят в лабораторном отделении", – отмечает главный врач Харьковской городской клинической многопрофильной больницы №17 Дмитрий Черепов.

Предприятие активно помогает украинским медикам. Ведь они сейчас на передовой борьбы с коронавирусом.

Харьковская городская клиническая многопрофильная больница №17 получила современное оборудование

Так, с начала пандемии компания "Здоровье" уже поддержала врачей ряда медучреждений. Помощь от компании получили: Винницкая городская клиническая больница №1, Харьковская областная клиническая инфекционная больница, Харьковская городская клиническая больница №13, Киевское военно-медицинское управление Службы безопасности Украины.

21 июня в Украине отмечают день медработников, поэтому Александр Доровской поздравил медиков с предстоящим профессиональным праздником:

"21 июня — это день всех, кто связал свою жизнь с одной из самых гуманных и благородных профессий. Примите искренние слова благодарности за вашу борьбу за жизнь и здоровье украинских граждан. Хотелось бы пожелать здоровья, счастья и успехов медработникам города Харькова и всей Украины. Благодарен за вашу ежедневную работу".

Напомним, что фармкомпания "Здоровье" протестировала своих сотрудников на COVID-19. Здесь заботятся о коллективе и подают пример другим предприятиям Харькова.

Николай Данильчук

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама