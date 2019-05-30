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Favorit Sport устроит зажигательное шоу на НСК "Олимпийский"

Новости компаний
30 мая, 10:00

В честь своего 20-летия компания Favorit Sport организовывает музыкальный фестиваль "Ready. Steady. Favorit"

7 сентября 2019 года на НСК "Олимпийский" состоится музыкальный фестиваль с участием звезд украинского шоу-бизнеса. Favorit Sport приглашает всех зажечь этот вечер под известные и всеми любимые хиты.

"20 лет – это отличный повод, чтобы собрать всех на главной спортивной арене страны для грандиозного праздника. Думая над его форматом, мы рассматривали несколько вариантов, но решили остановиться на фестивале с участием звезд украинского шоу-бизнеса. Формируя лайн-ап, мы выбирали те хиты, которые появились 20 лет назад и популярны по сегодняшний день. Хедлайнерами концерта станут топовые исполнители, которые сегодня зажигают не только в Украине, но и далеко за ее пределами", - комментирует формат праздника Ник Руденко, маркетинг-директор Favorit Sport.

На сегодня компания раскрыла имена трех артистов, которые выйдут на сцену НСК "Олимпийский" 7 сентября. Это Олег Винник, Dzidzio и первая Special Guest Star Верка Сердючка. Выступление последней станет настоящим подарком для поклонников, поскольку впервые за долгое время Верка Сердючка выступит в формате стадионного концерта перед многотысячной аудиторией.

В продолжение успешного сотрудничества с группой компаний MOZGI GROUP, партнером в наполнении шоу-программы фестиваля было выбрано агентство MOZGI Event. 

Приобрести билеты на шоу можно сайте Kontramarka.ua по ссылке.

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Тег фестиваль, нск олимпийский, Favorit Sport

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