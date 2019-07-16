Фавориты года объявлены на XVI церемонии награждения

Ежегодно наилучшие бренды Украины определяют 3 жюри: эксперты, знаменитости и потребители. Фавориты года были представлены на XVI шоу вручения наград













В Киеве состоялась 16-я ежегодная церемония награждения победителей рейтинга народных предпочтений "Фавориты Успеха".

Победители определялись по итогам масштабного исследования общественных предпочтений, которое проводилось в течение всего прошедшего года. В отношении игроков рынка составлялся публичный рейтинг, отражающий степень доверия к бренду, а лидеры рейтинга признавались Фаворитами года — наилучшим выбором среди ассортимента предложений. Составлялись рейтинги в реальном времени и предельно прозрачно, в ходе анкетирования отраслевых специалистов профессионального жюри, параллельно с голосованием неравнодушных потребителей на www.favor.com.ua.

Главным действом шоу стало вручение медалей представителям более сотни наиболее рекомендованных брендов Украины.

Среди продуктов питания наградами были отмечены: сгущенка от Первомайского МКК, майонез и маргарин "Щедро", полуфабрикаты "Левада", сосиски и сардельки тм "Бащинский", колбасы М’ясоlove, яйца "Ясенсвіт". Также наград удостоились шоколад Millenium и жареные семечки "Хомка".

Среди напитков медаль досталась алкогольной настойке Żubrówka, водке украинского производства Green Day, а также серии украинских вин Villa Krim. Среди безалкогольных напитков право демонстрировать знак "Фаворит Успеха" на этикетке удостоились Black Energy Drink (энергетик) и питьевая вода Buvette.

Доверие к продукту со стороны лояльных клиентов и потребителей — обязательная составляющая успеха. Поэтому медаль "Фаворит Успеха", как символ доверия потребителей, особо ценится фармацевтами. Медали были вручены целой плеяде препаратов, ставших №1 в рейтингах ряда категорий безрецептурных лекарственных средств. Медаль получили продукты от компаний "Гриндекс" (Випросал В), "Софарма" (Карсил, Темпалгин, Бронхолитин и др), "Вишфа" (Урохолум), "Мови Хелс" (Мовекс), "Джонсон и Джонсон" (Визин, Микролакс, Никоретте, o.b.), "Нобель Илач" (Алора), "Дилео Фарма" (Тантум Верде), "Орисил-Фарм" (Атоксил), "Евромедекс" (Цитеал), "Биокодекс" (Энтерол) и др...

А в сфере красоты и здоровья были отмечены: салоны лазерной косметологии "Люмени", офтальмологическая клиника Batigoz. Награды достались и популярным косметическим продуктам: бренду дистрибьютерской косметики Mary Kay и линейке средств для здоровья волос "Плацент Формула".

В число фаворитов вошли и бренды техники: стиральные машины и индукционные плиты Electrolux, обогреватели UDEN-S, увлажнители воздуха Ergo, ингаляторы Longevita.

Второй год подряд статус "Абсолютного Фаворита" среди автозаправок удерживает сеть SOCAR. Подтверждают статус лидеров рынка и любимые бренды профессионалов в сфере строительства и ремонта: краска Sniezka и профили для окон REHAU.

В номинациях раздела "Жизнь города" наград удостоились: лучший салон-магазин женской одежды VOVK, крупнейший в Украине ТРЦ Lavina Mall и др. В сфере финуслуг дипломы получили сеть ломбардов "Благо" и программа быстрых кредитов Microcredit.

В число компаний, получивших право использовать знак "Фаворит Успеха" в своей маркировке вошли и интернет-сервисы: автобусные кассы Busfor.ua, прогноз погоды Gismeteo, онлайн-магазин одежды Answear.

Особой чертой рейтинга "Фавориты Успеха" является то, что помимо классических брендов товаров и услуг, в нем присутствуют и номинации шоу-бизнеса, в отношении которых потребители также могут высказать свое доверие. Так на 16-й церемонии награды получили: этно-певица Иллария, девичье трио COCOS и сразу 3 победителя в категории "Молодой талант": Андрей Бойко и сестры Нина и Василиса Бойковы.

"При изучении предпочтений общественности мы стараемся охватить все сферы рынка народного потребления. Это некоммерческий рейтинг. Сейчас в нем представлены свыше 6 сотен номинаций, в которых все игроки рынка соревнуются на звание лучшего в своей рыночной нише, без каких-либо заявок на участие. И посетив FAVOR.com.ua можно не только проголосовать за свои персональные предпочтения, но и увидеть все опубликованные рейтинги в свободном доступе, — отметил на церемонии награждения руководитель конкурса Алексей Кузнецов. — Благодаря открытым результатам исследования все очевидно — лидеры рейтинга — победители есть в каждой номинации! И сегодня мы будем приветствовать и аплодировать не просто тем, кто стал №1 в своем направлении деятельности, завоевав сердца и доверие потребителей, но и пожелал поделиться триумфом со своими поклонниками!"

Смотрите полный список фаворитов и указывайте свои персональные предпочтения уже нынешнего, 2019 года, в голосовании на www.FAVOR.com.ua.

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