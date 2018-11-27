"ФБР по-украински": все, что нужно знать о Государственном бюро расследований

ГБР может "копать" под народных депутатов, судей и даже президентов

Во вторник, 27 ноября, в Украине начало официально работать ведомство, которые называли "украинским ФБР" – Государственное бюро расследований. Создание ГБР являлось последним невыполненным условием Плана по либерализации визового режима Украины с Европейским союзом.

Новая правоохранительная структура будет расследовать уголовные дела, совершенные должностными лицами, которые, согласно ч. 1 ст. 9 Закона "О государственной службе", занимают особо ответственное положение в стране – от депутатов до правоохранителей. Раньше всеми этими делами занималась генеральная прокуратура Украины, но теперь они переходят в ведомство Госбюро расследований.

Все подробности создания ГБР и чем именно будет заниматься новая госструктура, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Украинское ФБР создавалось 20 лет

История создания Государственного бюро расследований уходит корнями еще в первые годы Независимости. Впервые аналог сегодняшнего ГБР создали еще при Леониде Кучме, в 1996 году, и назывался он со смыслом: Национальное бюро расследований – НБР (в смысле, "хабарів не бере"). Но несмотря на то, что в штате уже трудились порядка 3 тыс. сотрудников, президентский указ о создании ФБР по-украински не прошел Раду. Депутаты испугались, что новосозданное бюро станет карательным органом, которому не будут указом ни МВД, ни СБУ, ни Генпрокуратура.

Видимо, опасения были не совсем беспочвенными, потому что проект похоронили на долгих 16 лет.

В 2012 году об идее "украинского ФБР" вспомнил тогдашний руководитель Главка по судоустройству Администрации президента Януковича Андрей Портнов. Именно он и озвучил нынешнее название — Государственное бюро расследований. Возглавить ГБР должен был будущий генпрокурор Украины Виктор Шокин, но дальнейшему развитию ситуации помешали революционные события 2013-2014 годов.

Процесс сдвинулся с мертвой точки летом 2015 года, когда Рада приняла в первом чтении законопроект 2114 "О Государственном бюро расследований" авторства нардепа Андрея Кожемякина. 12 ноября 2015 года Верховная Рада одобрила законопроект во втором чтении: за соответствующее решение проголосовал 241 нардеп при 226 минимально необходимых. В январе 2016 года закон подписал президент Петр Порошенко, а с 1 марта он вступил в силу.

Кто может бояться Госбюро расследований

Как сказано в Законе, ГБР — центральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоохранительную деятельность с целью предотвращения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, которые совершили:

— высшие государственные чиновники (в том числе бывшие президенты);

— депутаты Верховной Рады;

— председатель Национального банка;

— должностные лица, занимающие особо ответственное положение (первая-третьи категории госслужбы);

— руководство Генеральной прокуратуры Украины;

— члены Центральной избирательной комиссии;

— судьи;

— правоохранители (кроме случаев, которые расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро);

— служебные лица НАБУ;

— руководители и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (кроме случаев, когда досудебное следствие этих преступлений относится к компетенции детективов подразделения внутреннего контроля НАБУ),

— военные преступники (кроме предусмотренных статьей 422 УК Украины — разглашение сведений военного характера, составляющих гостайну, утрата документов либо материалов, содержащих такие сведения).

Согласно закону, директора Бюро назначает президент по представлению премьер-министра на основании выводов конкурсной комиссии.

Запускались год

16 Ноября 2017 года был избран глава Госбюро расследований – победителем конкурса на пост директора ГБР стал экс-прокурор Роман Труба. Всего в конкурсе участвовали 19 претендентов, отобранных из более чем 50 участников. В том числе, одним из вероятных претендентов на пост главы Госбюро был военный прокурор Анатолий Матиос.

Ранее Роман Труба успел побывать прокурором Пустомытовского района Львовской области, старшим следователем прокуратуры Львова, а также следователем по особо важным делам Львовской области. В 2015 году Труба был назначен на новую должность в Киеве – замначальника Главного следственного управления – начальника управления по расследованию особо важных дел при генпрокуроре Виталии Яреме. Но после назначения на должность руководителя ГПУ Виктора Шокина ушел из ведомства.

В январе 2018 началась комплектация Госбюро кадрами – всего в новом органе было открыто порядка 700 вакансий. Условия для соискателей были разработаны Евросоюзом. В частности, речь идет о следующих требованиях к "гэбээровцам":

– гражданство Украины;

– дееспособность;

– возраст не моложе 35 лет;

– высшее юридическое образование;

– стаж работы в сфере права не менее 10 лет;

– опыт руководящей работы не менее 5 лет;

– владение государственным языком;

– аполитичность (то есть нельзя пребывать в любой из партий);

– безупречная репутация;

– здоровье.

Все соискатели проходили проверку на полиграфе. Решение кадровых проблем заняло ни много ни мало год. Параллельно с тем, как комплектовалось Госбюро расследований, в ГПУ создали департамент, который должен следить за законностью действий "украинского ФБР" во время проведения досудебных расследований. Он получил название Управления процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований.