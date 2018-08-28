Феноменальные продажи смартфона: серьезная заявка на лидерство

18 августа в Украине стартовали продажи знакового для украинского рынка смартфона Huawei P Smart+. При цене в 7999 гривен он продается дешевле, чем на своей родине в Китае. А благодаря своему дизайну и техническим характеристикам этот смартфон не оставляет конкурентам шансов, еще больше усиливая позиции Huawei на украинском рынке. Как сообщает пресс-служба "Цитруса", 50% первой партии Huawei P Smart+ были проданы по предварительным заказам за первые дни. 70% продаж пришлось на смартфон в корпусе с уникальным градиентным цветом Iris Purple. Продажи новинки в первую неделю в "Цитрусе" превысили результаты продаж предыдущей модели Huawei P Smart на 800%. Это лучшие результаты по собранным предзаказам среди всех украинских ритейлеров.

Huawei P Smart+ стал первым смартфоном с флагманскими характеристиками в ценовом сегменте 8000 гривен, что соответствует средней цене смартфонов, продаваемых в Украине, и делает продажи Huawei P Smart+ значимыми для всего рынка. Этот смартфон оснащен 4-мя камерами с искусственным интеллектом, позволяющим быстро делать впечатляющие фотографии в любых условиях. Его процессор Kirin 710 изготовлен по 12-нанометровой технологии и является лучшим процессором Huawei в своем классе. А фирменная интеллектуальная система сбережения энергии позволяет экономно расходовать заряд аккумулятора телефона, с учетом предпочтений пользователей.

"Первые продажи Huawei P Smart + говорят о том, что у рынка появился новый герой, способный привести Huawei к лидерству на украинском рынке, — комментирует выход смартфона Юлия Дробышева, директор по PR в сети магазинов "Цитрус". — Его продажи превосходят наши ожидания. Мы уверены в том, что и дальше сохраним высокий объем продаж на эту модель, единственными в Украине предоставляя бесплатную страховку экрана этого смартфона в течение года, позволяющую заменить дисплей при любом механическом повреждении. Это наглядно демонстрирует качество продукции Huawei, лидерские амбиции производителя, сделавшего ставку на эту модель, и доверие к сервису "Цитруса" украинских покупателей".

По результатам недельных продаж в "Цитрус" Huawei P Smart+ занял 1-е место в топ-10 самых продаваемых моделей в ценовой категории от 4000 грн до 10 000 грн, значительно обогнав в штуках продажи самых популярных смартфонов в сети. Если в прошлом году в сегменте до 10 000 грн – доля всех китайских моделей по рынку Украины за июль составила 60%, то в этом году за аналогичный период – 75%, что недвусмысленно показывает смену вектора в предпочтениях украинцев.

Отличительной особенностью Huawei P Smart+ является фронтальная камера, получившая большее разрешение чем основная – 24 МП против 16 МП. Обе камеры оснащены дополнительной 2-мегапиксельной матрицей, возможностями искусственного интеллекта и поддержкой HDR-съемки (фото и видео). Для фронтальной камеры доступна съемка с элементами дополненной реальности (3D Qmoji, 3D-анимация). Основная камера способна различать более 500 условий съемки в 22 категориях, оптимизируя изображение в режиме реального времени.

Основные технические характеристики Huawei P Smart+

операционная система: Android 8.1 Oreo;

дисплей: 6.3", 2340х1080;

процессор: Hisilicon Kirin 710;

основная камера: двойная 16+2 МП;

фронтальная камера: двойная 24+2 МП;

память: 64 ГБ (4 ГБ ОЗУ) + microSD до 256 ГБ;

аккумулятор: 3340 мА-ч;

О Цитрусе

"Цитрус" — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, основана в 2000 г. Сегодня "Цитрус" — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 50 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.



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