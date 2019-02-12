Фермер в Хмельницкой области устроил голодомор для животных

Не голодают в хозяйстве Николая Рачковского разве что собаки, потому что питаются дохлыми лошадьми

Фермер в Хмельницкой области устроил голодомор для животных 2019-02-12T23:29:00+02:00 Украина Не голодают в хозяйстве Николая Рачковского разве что собаки, потому что питаются дохлыми лошадьми

Фермер в Хмельницкой области устроил голодомор для животных. Всю зиму он морит голодом лошадей и коров. Более того оставляет их подолгу на морозе и у железнодорожных путей. Шумиху подняли местные волонтеры, полицию вызвали неоднократно, и фермер до сих пор не оплатил ни одного штрафа.

Владелец все обвинения отрицает.

У дороги на виду пять лошадей. Но волонтеры утверждают: у фермера их еще с десяток, просто животных он спрятал. Не голодают в хозяйстве Николая Рачковского разве что собаки, потому что питаются дохлыми лошадьми.

Понимая, что владелец лошадей никого не слушает, волонтеры обратились в главное управление полиции Хмельницкой области. Требуют срочного решения.

В настоящее время полиция и волонтеры забрали у Николая Рачковского животных на откорм и передержку. Нашли 13 лошадей.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области конь затоптал своего хозяина.

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