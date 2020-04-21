Фейки о коронавирусе: СБУ разоблачила более 200 интернет-агитаторов

Спецслужбы заблокировали более 2 тысяч интернет-сообществ с общей аудиторией 800 тысяч пользователей

За период действия карантинных мероприятий Служба безопасности Украины разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Также заблокировано более 2 тысяч интернет-сообществ с общей аудиторией 800 тысяч пользователей.

"Информацию о 197 выявленных агитаторах СБУ направила в Нацполиции. Половина нарушителей уже привлечена к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка", - говорится в сообщении.

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В СБУ добавили, что 10 из 207 выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства.

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Как отмечается, такие агитаторы работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком.

"В Кировоградской области действовала целая сеть антиукраинских агитаторов. Они распространяли в интернете не только фейки о карантине, но и материалы террористической направленности и даже вербовали украинцев так называемые "Л/ДНР". Во время санкционированных обысков по месту жительства у организатора сети изъята компьютерная техника и средства связи с материалами, которые подтверждают причастность к совершению преступления", – сообщили в СБУ.

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Агитатор в Полтавской области администрировал более 10 сообществ, которые объединяли почти 20 000 пользователей.

"На этих ресурсах он размещал деструктивные публикации о ходе пандемии COVID-19, призывы к сепаратизму и изменения границ территории Украины, искривленные факты о Дне победы над нацизмом. Информацию для своих публикаций агитатор брал с пропагандистских интернет-изданий РФ", - отметили в СБУ.

Для конспирации злоумышленник выезжал в другую область, откуда "постил" фейковые новости. Средства на поездки он получал от российских кураторов. Во время обыска по месту жительства в агитатора обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Напомним, согласно последним данным, в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 161 человек умер, 367 пациентов выздоровели.

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Ранее сообщалось, что СБУ предлагает продлить запрет российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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