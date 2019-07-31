В прокуратуре рассказали, по какой схеме работали мошенники

Фейковые путевки на элитные курорты: турагентство обмануло украинцев на 4 млн гривен 2019-07-31T08:12:00+03:00 Украина В прокуратуре рассказали, по какой схеме работали мошенники

В сезон отпусков в Украине растет количество туристических афер. Так, турагенство решило нажиться на клиентах и незаконно получило 4 млн гривен. Фальшивые путевки продавали на элитные курорты, куда клиенты фирмы так и не попали. Всех обманутых уже опросила прокуратура, а руководителя агентства задержали.

Офис фирмы находился в спальном районе, там сейчас работают другие арендаторы. Они снимают здесь офис больше трех месяцев и о фейковом турагентстве уже забыли. В отличие от обманутых клиентов.

Например, у Марии Мурги выманили 130 тысяч гривен. Потерпевшая рассказала новостям "Сегодня", что заранее планировала поехать с семьей на отдых в Мексику, а после Мексики сразу собирались в Египет. Агенство нашли в интернетею

"Перед тем, как покупать туры, я запросила полный пакет документов этого турагентства. Там были и банковские гарантии, и девять лет успешной продажи туров", – вспоминает Мария.

За несколько дней до начала путешествия Мария должна была забрать документы. Но офис был закрыт, а собственник не отвечал на звонки. В отеле, где фирма якобы забронировали проживание, сообщили, что брони не было.

Кроме Марии, жертвами стали еще 28 клиентов. В сумме псевдофирма нажилась на 4 млн гривен. А если о предпринимателе писали негативные отзывы, они удалялись с сайта.

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Некоторые пострадавшие и вовсе покупали путевки онлайн. Но ближе к датам отъезда представители турагентства под разными предлогами переносили сроки, путевок не давали, денег не возвращали, а часто вообще исчезали.

"Схема заключалась в следующем: он предупреждал людей, что возможна замена дат. А потом говорил, что им нужно подождать", – рассказывает представительница прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Собственника фирмы в итоге задержали правоохранители. В прокуратуре отмечают, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Подозреваемому угрожает от пяти до 12 лет лишения свободы.

Напомним, летом-2018 года в Украине по Украине "прокатилась" серия скандалов с застрявшими в аэропортах туристами. После этого были проведены проверки туроператоров, а требования к ним ужесточились.

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