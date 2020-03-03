Фигуранта дела Гандзюк суд оставил под стражей

Печерский районный суд Киева оставил под стражей до 16 апреля Игоря Павловского, который был задержан во время масштабной спецоперации в Херсоне, подозреваемого в создании преступной организации и незаконном хранении оружия. Защита настаивала на домашнем аресте.

Об этом сообщает "Громадське".

"Печерский суд Киева оставил под стражей до 16 апреля Игоря Павловского – подозреваемого в создании преступной организации на Херсонщине и незаконном хранении оружия", – говорится в сообщении.

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Из-за отсутствия защитников по договору адвокат бесплатной правовой помощи Максим Костин просил отложить рассмотрение. Однако суд продолжил заседание.

Кроме того, адвокат указывал на плохое самочувствие Павловского, которого днем госпитализировали из здания суда, но врач отметил, что его состояние позволяет участвовать в заседании.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек, позднее из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела.

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