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Фигуранта дела Гандзюк суд оставил под стражей

3 марта, 23:09

Елена Вус

Защита настаивала на домашнем аресте

Печерский районный суд Киева оставил под стражей до 16 апреля Игоря Павловского, который был задержан во время масштабной спецоперации в Херсоне, подозреваемого в создании преступной организации и незаконном хранении оружия. Защита настаивала на домашнем аресте.

Об этом сообщает "Громадське".

"Печерский суд Киева оставил под стражей до 16 апреля Игоря Павловского – подозреваемого в создании преступной организации на Херсонщине и незаконном хранении оружия", – говорится в сообщении.

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Из-за отсутствия защитников по договору адвокат бесплатной правовой помощи Максим Костин просил отложить рассмотрение. Однако суд продолжил заседание.

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Кроме того, адвокат указывал на плохое самочувствие Павловского, которого днем госпитализировали из здания суда, но врач отметил, что его состояние позволяет участвовать в заседании.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек, позднее из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела.

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