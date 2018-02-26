Фигуранта дела об убийстве журналиста Веремия облили зеленкой

Вчера, 14:56

Крысина обнаружили в детском отделении порока сердца и к нему "в гости" наведались активисты

Крысин в Институте сердца. Фото: Facebook/Роман Синицин
Крысин в Институте сердца. Фото: Facebook/Роман Синицин

Соучастника убийства журналиста Вячеслава Веремия во время Евромайдана Юрия Крысина обнаружили в Институте сердца, где один из активистов облил его зеленкой. Об этом сообщил в Facebook ветеран АТО и волонтер Роман Синицин.

Стало известно, что Крысин находится в детском отделении, куда и сами больным детям трудно попасть.

"Пришли здесь Крысина навестить в детском отделении порока сердца. У Крысина порок сердца, потому что первого марта апелляция по мере пресечения. А в пятницу был суд по стрельбе Крысиным на заправке. Команда радости и добра с С-14 и других неравнодушных граждан принесли ему апельсины, бананы, сладости", – написал Синицин.

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Также в больницу пришел журналист "Громадскього" Богдан Кутепов и снимал стрим с места инцидента. Он уточнил, что пребывания там Крысина стало известно от ветерана АТО и участника Майдана Петренко, который пришел на обследование и столкнулся с Крысиным в больнице.

Сам Крысин заявил журналистам, что "не прячется от судов, и будет присутствовать на заседании 1 марта", а также "как спортсмен хочет проверить свое сердце".

Как известно, Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев, а Крысин принимал участие в нападении. Между тем, активисты утверждают, что в прокуратуре располагали целым рядом видеозаписей, которые показывали последовательность и согласованность действий титушек, нападавших на участников Евромайдана вместе с Крысиным и Алиевым, который стрелял в Веремия.

После трехлетнего судебного процесса Шевченковский райсуд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы с отсрочкой приговора на два года.
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