Фигуры высшего пилотажа и маневренность истребителя: украинский летчик поразил всех в Польше

Выступление украинского летчика Юрия Булавки на боевом истребителе Су – 27 на авиашоу в польском городе Гдыня признано лучшим пилотажем. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает Воздушное командование Центр на своей странице в Facebook.

"Демонстрационный выступление украинского летчика подполковника Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27 в польском городе Гдыня на авиашоу Gdynia Aerobaltik 2019 признано лучшим пилотажем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот первого класса подполковник 831 бригады тактической авиации Юрий Булавка в 15-минутном показе поразил зрителей выучкой, продемонстрировав фигуры высшего пилотажа и маневренность боевого истребителя. Выступление украинского летчика публика сопровождала громкими аплодисментами.

Это уже вторая подряд победа Булавки – в международном авиапоказе Royal International Air Tattoo, который проходил в июле в британском городе Фейфорд на боевом самолете-истребителе Су-27 он показал лучший сольный пилотаж.

Напомним, в прошлом году Булавка блеснул мастерством на авиашоу в Бельгии. Кроме него, европейских зрителей порадовал фигурами высшего пилотажа летчик-инструктор 831-й бригады тактической авиации ВСУ полковник Александр Оксанченко.

Кроме того, в августе-2018 военная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины приняла участие в международном авиационном показе International Airshow 2018 по случаю празднования 100-й годовщины со дня создания Вооруженных сил Республики Польша. На авиашоу, которое проходило на воздушной базе Радом выступили украинские экипажи самолетов Су-25УБ, Су-27УБ и Ан-26.

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