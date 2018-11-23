Филарет о Голодоморе: Безбожное советское руководство решило уничтожить украинцев

В 1932-1933 годах украинцев было больше чем россиян, и советский режим решил изменить ситуацию, отметил патриарх

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет рассказал, что урожай в 1932-33 годах был, но хлеб давали только россиянам. На тот момент украинцев было на 20 миллионов больше и их решили истребить – изверги устроили Голодомор в Украине.

Об этом он говорил во время выступления в Верховной Раде по случаю 85-годовщины трагических событий, передает "Украинская правда".

Он вспоминает, что в те годы с урожаем не было проблем, но его вывезли, когда в результате переписи населения в СССР стало ясно – украинцев 85 млн, россиян – 65 млн.

"Безбожное советское руководство, которое сидело в Москве, решило уничтожить украинцев, чтобы они не преобладали над русским народом. Это одна из причин. Перепись 1999 года свидетельствует, что украинцев стало 65 млн, а россиян стало больше", – сказал Филарет.

Патриарх называет это не голодомором, а уничтожением украинского народа, так как хлеб давали только россиянам.

"Мой отец работал на цементном заводе, возле села, но хлеба ему не давали ... Мы переехали на шахту, где работали в основном русские. Им на шахте хлеб давали, рабочим – 400 гр, а членам семьи – 200 гр...Моему деду из села хлеба не давали, поэтому он умер. Нас уничтожали, но мы живы, не только живы, но и утверждаемся ... Душу и тело мы положим за нашу свободу и это правда, потому что мы в рабстве жить не хотим и не будем никогда", – поделился воспоминаниями глава УПЦ.

Говоря о делах церковных, он отметил, что россияне украинцам не братья, если они не любят землю, которая их кормит, а Украинская церковь благодаря независимости от Москвы через автокефалию помогает утверждению украинского государства.

"Эта идея приводит в дрожь Москву, потому что, если украинскую церковь признают автокефальной, то это означает, что Москвы в Украине не будет, не будет московского духа", – сказал Филарет.

В Украине Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом, организованным руководством ВКП(б) и правительством СССР путем создания искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы.

Трагические события унесли, по некоторым данным, от 3 до 4,5 миллионов жизней в Украине. Также приводятся данные о 7 миллионах погибших, и даже они не являются окончательными. Больше всего украинцев погибло в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.