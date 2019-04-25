Филарет назвал условие перехода в ПЦУ церквей на Донбассе
Украина не захватывает храмы Московского патриархата, как это делают оккупанты с украинскими церквями в ОРДЛО, отметил патриарх
Приходы Московского патриархата продолжают переходить в Православную церковь Украины, однако для УПЦ МП на оккупированных территориях такой переход возможен только после освобождения Донбасса.
Об этом заявил почетный патриарх Филарет, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что на оккупированных территориях оккупанты захватывают украинские храмы, в то время как в свободной Украине не трогают церкви Московского патриархата.
"Московский патриархат существует, потому что у нас свобода. Им дают равные права с Украинской православной церковью", – сказал Филарет.
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В то же время он отметил тяжелое положение украинских церквей в ОРДЛО и заверил, что они смогут перейти в ПЦУ после завершения войны.
"Переход церквей оккупированного Донбасса в ПЦУ возможен, безусловно, только после освобождения наших территорий. Будет наша победа и это значит, что и на оккупированном Донбассе освободят территории, и Крым вернется в Украину. Иного быть не может, потому что там неправда. Обещали неприкосновенность территорий. И их гарант захватил. Можно верить этому государству? Нельзя. Поэтому они стали на путь лжи. Так Бог с правдой, а не с ложью. У нас нет никакого сомнения, что придет время, когда мы будем праздновать победу и в Крыму, и на Донбассе", – заявил Филарет.
Напомним, с 31 января вступил в силу закон о переходе религиозных общин в ПЦУ. Он четко определяет, что религиозная община принимает новых или исключает действующих членов общины на свое усмотрение, как это установлено ее внутренним уставом. Решение же об изменении подчиненности общины (например, переход из Московского патриархата в ПЦУ) принимается общим собранием этой религиозной общины.
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