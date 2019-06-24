Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Филарет потерял канонические права архиерея – ПЦУ

24 июня, 15:30

Филарет является архиереем ПЦУ, но не имеет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея

Патриарх Филарет
Патриарх Филарет. Фото: president.gov.ua

Почетный патриарх Филарет лишен канонических прав и обязанностей епархиального архиерея. Об этом заявил пресс-секретарь ПЦУ Евстратий Зоря во время брифинга после Собора. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания Священного Синода УПЦ (ПЦУ).

"Было принято решение о том, чтобы оставить Филарета в составе епископата ПЦУ, однако, лишить его канонических прав и обязанностей", – рассказал Зоря после Собора. 

Отмечается, что Филарет является архиереем ПЦУ, на него распространяется действие уставных органов, их решение, устава ПЦУ, но он не имеет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.

"Он их потерял из-за своих действий", – добавил Зоря.

Также отмечается, что все приходы и монастыри города Киева, которые до 15 декабря находились в составе Киевского Патриархата, подчинили митрополиту Киевскому и всея Украины. 

"Определено отменить п. 4 журнала №1 от 5 февраля и подчинить митрополиту Киевскому и всея Украины как непосредственному епархиальному архиерею все приходы и монастыри города Киева, которые до 15 декабря находились в составе Киевского Патриархата, что в составе ПЦУ", – отметил Зоря. 


Напомним, ранее архиепископ ПЦУ Евстратий допустил, что за проведение "собора" Филарета могут перестать считать архиереем ПЦУ, но при этом выразил сомнения в том, что его отлучат от церкви.

Как мы уже писали, на "соборе Киевского патриархата" был принят ряд громких решений: что патриархия сохраняет в своей собственности все недвижимое имущество, включая храмы, монастыри и соборы, банковские счета, отменяет постановление об объединении с Украинской автокефальной церковью и объявляет своим пожизненным предстоятелем Филарета.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег права, патриарх, филарет, лишение, ПЦУ

Вы сейчас просматриваете новость " Филарет потерял канонические права архиерея – ПЦУ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Епифаний рассказал о спорах с Филаретом и "печали" из-за его решений

22 июня, 13:43

Митрополит ПЦУ неоднократно пытался убедить патриарха в ошибочности его мнения

Собора Киевского патриархата не было: в ПЦУ рассказали о последствиях решений Филарета

20 июня, 16:49

Ни юридических, ни канонических последствий у принятых во Владимирском соборе решений не будет

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Ученые признали наступление новой эпохи в истории Земли

Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?

Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения

Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко

Как герцогиня Кейт отучает принца Луи от плохих привычек

У Меган Маркл и принца Гарри будет двойня (фото)

Новое исследование: Лох-Несское чудовище — правдивая история

Украинцам запретили устанавливать в судах свою национальность

«Икарусы», о существовании которых вы и не догадывались

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Сегодня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Сегодня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Умер Андрей Харитонов - биография, фильмы и семья актера

5 научных способов продлить свою жизнь
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь