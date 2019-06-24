Филарет потерял канонические права архиерея – ПЦУ

Филарет является архиереем ПЦУ, но не имеет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея

Патриарх Филарет. Фото: president.gov.ua

Почетный патриарх Филарет лишен канонических прав и обязанностей епархиального архиерея. Об этом заявил пресс-секретарь ПЦУ Евстратий Зоря во время брифинга после Собора. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания Священного Синода УПЦ (ПЦУ).

"Было принято решение о том, чтобы оставить Филарета в составе епископата ПЦУ, однако, лишить его канонических прав и обязанностей", – рассказал Зоря после Собора.

Отмечается, что Филарет является архиереем ПЦУ, на него распространяется действие уставных органов, их решение, устава ПЦУ, но он не имеет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.

"Он их потерял из-за своих действий", – добавил Зоря.

Также отмечается, что все приходы и монастыри города Киева, которые до 15 декабря находились в составе Киевского Патриархата, подчинили митрополиту Киевскому и всея Украины.

"Определено отменить п. 4 журнала №1 от 5 февраля и подчинить митрополиту Киевскому и всея Украины как непосредственному епархиальному архиерею все приходы и монастыри города Киева, которые до 15 декабря находились в составе Киевского Патриархата, что в составе ПЦУ", – отметил Зоря.

Напомним, ранее архиепископ ПЦУ Евстратий допустил, что за проведение "собора" Филарета могут перестать считать архиереем ПЦУ, но при этом выразил сомнения в том, что его отлучат от церкви.

Как мы уже писали, на "соборе Киевского патриархата" был принят ряд громких решений: что патриархия сохраняет в своей собственности все недвижимое имущество, включая храмы, монастыри и соборы, банковские счета, отменяет постановление об объединении с Украинской автокефальной церковью и объявляет своим пожизненным предстоятелем Филарета.

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