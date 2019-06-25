Филарет заявил о создании Синода Киевского патриархата, независимого от ПЦУ

Пока в Синод входят пятеро архиереев

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"Восстановленный" Филаретом Киевский патриархат создает собственный руководящий орган, синод, из пяти епископов, которых накануне Православная церковь Украины отлучила от священнослужения. Об этом сам Филарет заявил на пресс-конференции в своей резиденции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Синод есть... в него входят все архиереи церкви, входящие в Киевский патриархат. Пятеро", - сказал он, добавив, что со временем их количество возрастет до 12 и даже больше, чем это предусмотрено уставом УПЦ КП.

Он подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского Патриархата является независимой, в том числе от ПЦУ, что было заявлено еще 20 июня. Также он отметил, что вчерашнее решение ПЦУ имеет никакого отношения к УПЦ КП, поскольку заявление о отграничении прозвучало раньше.

"Мы остаемся Киевским патриархатом, и Православная Церковь Украины не имеет к нам никакого отношения", - сказал архиерей.

Напомним, что почетный патриарх Филарет лишен канонических прав и обязанностей епархиального архиерея. Отмечается, что Филарет является архиереем ПЦУ, на него распространяется действие уставных органов, их решение, устава ПЦУ, но он не имеет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.

К тому же, Синод Православной Церкви Украины исключил из епископата двух сторонников Филарета – митрополита Белгородского и Обоянского Иоасафа (Шибаева) и епископа Валуйского Петра (Москалева).

Как мы писали ранее, ранее архиепископ ПЦУ Евстратий допустил, что за проведение "собора" Филарета могут перестать считать архиереем ПЦУ, но при этом выразил сомнения в том, что его отлучат от церкви.

Как мы уже писали, на "соборе Киевского патриархата" был принят ряд громких решений: что патриархия сохраняет в своей собственности все недвижимое имущество, включая храмы, монастыри и соборы, банковские счета, отменяет постановление об объединении с Украинской автокефальной церковью и объявляет своим пожизненным предстоятелем Филарета.

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