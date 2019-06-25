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Филарет заявил о создании Синода Киевского патриархата, независимого от ПЦУ

25 июня, 14:29

Пока в Синод входят пятеро архиереев

Скриншот
Скриншот.

"Восстановленный" Филаретом Киевский патриархат создает собственный руководящий орган, синод, из пяти епископов, которых накануне Православная церковь Украины отлучила от священнослужения. Об этом сам Филарет заявил на пресс-конференции в своей резиденции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Синод есть... в него входят все архиереи церкви, входящие в Киевский патриархат. Пятеро", - сказал он, добавив, что со временем их количество возрастет до 12 и даже больше, чем это предусмотрено уставом УПЦ КП.

Он подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского Патриархата является независимой, в том числе от ПЦУ, что было заявлено еще 20 июня. Также он отметил, что вчерашнее решение ПЦУ имеет никакого отношения к УПЦ КП, поскольку заявление о отграничении прозвучало раньше.

"Мы остаемся Киевским патриархатом, и Православная Церковь Украины не имеет к нам никакого отношения", - сказал архиерей.

Напомним, что почетный патриарх Филарет лишен канонических прав и обязанностей епархиального архиерея. Отмечается, что Филарет является архиереем ПЦУ, на него распространяется действие уставных органов, их решение, устава ПЦУ, но он не имеет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.


К тому же, Синод Православной Церкви Украины исключил из епископата двух сторонников Филарета – митрополита Белгородского и Обоянского Иоасафа (Шибаева) и епископа Валуйского Петра (Москалева).

Как мы писали ранее, ранее архиепископ ПЦУ Евстратий допустил, что за проведение "собора" Филарета могут перестать считать архиереем ПЦУ, но при этом выразил сомнения в том, что его отлучат от церкви.

Как мы уже писали, на "соборе Киевского патриархата" был принят ряд громких решений: что патриархия сохраняет в своей собственности все недвижимое имущество, включая храмы, монастыри и соборы, банковские счета, отменяет постановление об объединении с Украинской автокефальной церковью и объявляет своим пожизненным предстоятелем Филарета.

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Тег церковь, филарет, киевский патриархат, ПЦУ

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