Филатов и Краснов фавориты мэрской гонки в Днепре, – результаты соцопроса

Действующий городской голова Днепра Борис Филатов и лидер "Громадской силы" Загид Краснов значительно опережают остальных вероятных кандидатов на пост мэра Днепра на предстоящих 25 октября местных выборах. Таковы результаты соцопроса, который был проведен Социологическим центром им. Драгоманова с 24 по 27 июля и обнародован в ИА "Интерфакс-Украина" руководителем центра Сергеем Штепой.

В ходе опроса face-to-face было опрошено 2975 респондентов. Теоретическая граничная погрешность составила до 2%.

По состоянию на конец июля за Бориса Филатова готовы отдать свои голоса 33,13% жителей Днепра, тогда как за Загида Краснова 22,47% горожан. Остальные кандидаты не дотягивают даже до 12%.

Среди политических партий на сегодняшний день лидерство удерживает "Пропозиція" – 22, 74%. Дале следуют: "Громадська сила" – 20,55%, "Слуга народа" – 13,28%, "ОПЗЖ" – 10,42%.

Руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, комментируя результаты опроса, высказал мнение, что данные социологии в целом и высокий рейтинг "Громадской силы" в частности показывают тотальное недоверие людей к старым политическим силам.

"А если есть недоверие к старым политическим силам, то тянутся к своим. В этом смысле показателен Днепр. Безусловно, это будет бенефис региональных элит и их политических проектов. Например, в чем уникальность "Громадской силы". Была масса проектов с региональной пропиской, которые возникали и исчезали. Но "Громадська сил" работает перманентно – то есть не под выборы, а от выборов к выборам. И в этом кроется причина поддержка и партии, и Загида Краснова. Это как старое выдержанное вино", - отметил он.

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