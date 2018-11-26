Финальная осенняя мегараспродажа на все абонементы в Sport Life: скидки до 90%!

Sport Life заканчивает осеннюю распродажу на все абонементы в своей сети. Специальные цены будут действовать для новых членов клуба только три дня – до 30 ноября. В Sport Life обещают, что привлекательность цены превзойдет все распродажи "Черной пятницы".

Альтернативы Спорт Лайфу в Украине в настоящее время нет. Бассейны с уникальной системой очистки воды, аквазоны, ультрасовременные тренажеры, множество групповых программ, сквош, SPA, детский клуб СпортЛайфик, грудничковые бассейны, и, конечно, возможность заниматься в любом клубе сети по всей стране – такой возможности больше не предоставляет никто.

Любой, кто в последние дни осени, станет новым клиентом Спорт Лайф, получит отличную возможность заняться спортом и привести себя в форму по доступной цене.

Заполни заявку на сайте Sport Life или позвони по телефону (044) 222-4-222.