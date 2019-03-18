Финансовая компания "Леогейминг Пей" о потенциале украинского рынка денежных переводов

За последние 2-3 года одной из наиболее быстрорастущих услуг на финансовом рынке Украины являются денежные переводы

Финансовая компания "Леогейминг Пей" о потенциале украинского рынка денежных переводов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f8d/820/5c8f8d820b510.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f8d/820/5c8f8d820b510.png 2019-03-18T16:50:00+02:00 Украина За последние 2-3 года одной из наиболее быстрорастущих услуг на финансовом рынке Украины являются денежные переводы

По даннымрегулятора, только за 2018 год количество внутригосударственных переводов увеличилось на 24,3%. При этом в Украину поступает в среднем в 8 раз больше средств, чем из страны. По мнению специалистов ТОВ ФК "Леогейминг Пей" — одной из крупнейших отечественных финансовых компаний с лицензией на перевод средств, — приведенные выше показатели не граничные.

В ФК "Леогейминг Пей" успокаивают, что основная причина восьмикратного дисбаланса не только в наших соотечественниках, работающих в Европе и США и пересылающих деньги семьям. Украина активно интегрируется в мировую экономику и переориентирует рынки с востока на запад, поэтому следует учитывать и такие взаиморасчеты. Хотя, безусловно, спрос на пересылку денег "цивилизованным" способом от украинцев в последние годы сильно вырос.

Это же являются стимулом для бизнеса, убеждены в ТОВ ФК "Леогейминг Пей". Этому активно способствует небанковский сектор, участникикоторого систематизируют рынок быстрыми темпами и делают его максимально прозрачным, главным образом за счет продуктивной работы платежных систем, в том числе ВНПС "ЛЕО".

В ФК "Леогейминг Пей" не исключают появления нескольких новых международных платежных систем, которые будут масштабировать услуги денежных переводов по основным европейским направлениям в Украину. Это, по мнению специалистов, еще сильнее объединит отечественную экономику с европейской. Уверенность в этом подтверждается и участниками "платежки": пару месяцев назад к ней присоединился коммерческий банк "Конкорд".

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