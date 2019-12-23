Финиш призыва в армию: сколько украинцы платят за "откос"

В нескольких областях за уклонение от службы военкомы и полицейский потребовали десятки тысяч гривен

/ Фото: Минобороны Украины

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Незадолго до завершения призыва на срочную службу в Украине задержали сразу нескольких военных и полицейского, которые "погорели" на взятках. Напомним, призыв на срочную службу-2019 завершается 31 декабря.

Громкий скандал разгорелся во Львове. Здесь задержали сотрудника областного главка полиции, который потребовал и получил от призывника рекордную за "откос" от армии взятку – 3 тыс. евро. Подробности сайту "Сегодня" рассказала спикер львовского управления Госбюро расследований (ГБР) Зоряна Тывин.

"Призывник обратился к полицейскому, который работал в кадровом отделе. Обратился за советом, – сказала нам Тывин. – Но полицейский предложил ему содействие за 3 тысячи евро. Пообещал, что поможет избежать службы и посодействует в получении необходимых медицинских справок. Правоохранитель был задержан на горячем во время получения неправомерной выгоды".

По данным ГБР, такую большую сумму за "откос" от армии полицейский потребовал, мотивируя риском, на который идет.

"Полицейский предлагал призывнику документы, согласно которым тот считался бы непригодным к службе. Не исключено, что в эту сумму включил не только свой заработок, но и заработок для тех, кто ему мог помогать, – уточнила Тывин. – Сейчас следователи выясняют, причастны ли к этому преступлению другие должностные лица. Полицейский находится под стражей".

На днях в ГПУ также заявили, что за последнее время в получении крупных взяток были заподозрены сразу два военкома – в Сумской и Житомирской областях.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении военкома одного из районных военкоматов Сумской области. Он обвиняется в получении выгоды за непризыв на срочную службу", – сообщили в ГПУ.

По данным ведомства, военкома подозревают в получении взятки в сумме 3 тыс. долларов. Если его вину докажут в суде, то ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

По данным силовиков, в суд также направлен обвинительный акт в отношении одного из военкомов Житомирской области. По данным следствия, полковник потребовал и взял за свои "услуги" 1 тыс. долларов. Ему также грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, на днях в Запорожьепризывник дважды за несколько часов сбегал во время отправки в армию. Чтобы его поймать, военным пришлось звать на помощь полицейских.

Ранее также сообщалось, что призывников-уклонистов военные ловят прямо на улицах. Подробности – в сюжете:

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